Целое минное поле: Финский залив обезвредили перед визитом Путина

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

Российские моряки летом нашли и обезвредили на дне Финского залива целое немецкое минное поле времен Второй мировой войны, сообщили в Балтфлоте. Там отметили, что это было сделано в ходе подготовки к визиту президента России Владимира Путина. В конце июля он погрузился в батискафе на дно Финского залива.

Перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд летом 2019 года моряки Балтийского флота нашли и обезвредили на дне Финского залива множество немецких мин времен Второй мировой войны, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командующий Балтфлотом, адмирал Александр Носатов.

По его словам, в ходе подготовки экспедиции главы государства и министра обороны Сергея Шойгу саперы Балтийского флота обезвредили в этом районе два десятка боеприпасов военного периода, а

на дне залива экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил "целое минное поле из немецких якорных мин, которые с помощью роботизированной подводной техники были уничтожены на месте".

Владимир Путин в бастискафе погружался на дно Финского залива в конце июля. Там президент осматривал затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга". Глава государства спустился под воду в автономном глубоководном аппарате "C-Explorer 3.11", на котором приблизился к субмарине. Он также принял участие в установке на корпус судна мемориальной доски с именами командира и членов экипажа.

После этого участники церемонии приглушили свет от всех источников и почтили память погибшего экипажа подводной лодки минутой молчания. По информации ТАСС, погружение заняло около часа и происходило на глубине примерно 50 м.

"Впечатления, я бы сказал, яркие. Я не в первый раз погружаюсь под воду. Поэтому впечатления - не от погружения, впечатления, скорее, от объекта, который мы видели", - сказал Путин.

Перед началом погружения руководитель экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" Константин Богданов рассказал президенту, министру обороны и главкому ВМФ Николаю Евменову, как советские подводники боролись против фашистских захватчиков на Балтике и, в частности, о судьбе Щ-308.

Кроме того, главе государства продемонстрировали карту Балтийского моря с местами гибели этой и других подлодок, а также схему нынешнего местоположения и состояния Щ-308.

Подлодка проекта Щ-308 "Семга" была заложена в 1930 году на заводе "Красное Сормово". Она вошла в состав Балтийского флота в 1935 году. В сентябре 1942-го субмарина расположилась в районе финского острова Уте в Балтийском море. Позже ее командир доложил об уничтожении трех транспортных судов противника общим водоизмещением 16 тыс. т, но в ходе операции "Семга" получила повреждения. Как выяснилось некоторое время спустя, это произошло при взрыве мины на линии немецкого минного заграждения "Зеенгель" ("Морской еж"). Из похода подлодка уже не вернулась. На судне находились 40 членов экипажа, включая командира корабля, капитана третьего ранга Льва Костылева.

Остов подлодки нашли 2 мая прошлого года во время экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" во время сканирования гидролокатором морского дна севернее острова Большой Тютерс. При помощи архивных и визуальных данных специалисты установили, что найденный аппарат - это советская подводная лодка Краснознаменного Балтийского флота V-бис серии Щ-308.

Решающим фактом, который помог идентифицировать субмарину, стало наличие кормового орудия - оно отличается от еще одной "Щуки" из числа без вести пропавших и пока не найденных в Финском заливе.

Подводно-поисковые работы осуществляет проект "Поклон кораблям Великой Победы" при поддержке Фонда президентских грантов и Русского географического общества с участием членов ООД "Поисковое движение России". Он был запущен в 2005 году и спустя четыре года приобрел международный статус.

Целенаправленный поиск советских подлодок, затонувших в Финском заливе, исследователи начали в 2012 году.

За это время команда проекта нашла и идентифицировала 15 субмарин. На территориях России, Болгарии, Эстонии и Финляндии они обнаружили места гибели 17 подлодок и более 20 надводных кораблей времен Великой Отечественной и Первой мировой войн.

До этого погружения Путин уже бывал на острове Гогланд шесть лет назад - в июле 2013 года. Тогда глава государства ознакомился с проектами, которые реализуются в Балтийском море в рамках программы глубоководных исследований Русского географического общества. Президент посетил полевой студенческий археологический лагерь РГО и пообщался с участниками экспедиции "Гогланд-2013". В тот свой визит на остров российский лидер погрузился на подводном аппарате к месту, где был найден затонувший в 1869 году парусно-винтовой фрегат Балтийского флота "Олег".

Лидия Мисник