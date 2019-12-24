МНО Польши получило вертолеты S-70i "Блэк Хок"

ЦАМТО, 23 декабря. МНО Польши объявило о состоявшейся 20 декабря на территории 1-й базы транспортной авиации в аэропорту "Варшава-Окенце" церемонии приемки четырех многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок", предназначенных для ССО Польши.

На мероприятии присутствии президента страны Анджей Дуда и министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Как сообщал ЦАМТО, 25 января 2019 года МНО Польши заключило с расположенной в г.Мелец компанией Polskie Zaklady Lotnicze (PZL Mielec), являющейся подразделением американской Sikorsky, контракта на поставку 4 многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок" для ССО Польши.

Помимо вертолетов, которые будут применяться для поддержки специальных операций, соглашение включало услуги материального обеспечения, обучения личного состава и дооснащения S-70i необходимым оборудованием. Общая стоимость контракта составляет 683,4 млн. злотых (178,36 млн. долл.), включая пакеты логистики, обучение и модификацию. Стоимость одного вертолета с оборудованием оценивается в 75 млн. злотых. Логистический пакет включает комплект запасных частей, расходные материалы, а также оборудование для наземного обслуживания вертолетов. Учебный пакет включает комплексную подготовку пилотов и технического персонала. Полный комплект оборудования для заказанных вертолетов засекречен, но, по информации М.Блащака, вооружение для "Блэк Хок" также было приобретено. По условиям контракта, вертолеты предполагалось получить до конца 2019 года.

Как сообщает МНО Польши, вертолеты были заказаны в конфигурации для проведения специальных операций, которая, помимо стандартной комплектации производителя, включает оборудование для ночных полетов; вооружение в соответствии с требованиями ССО; оборудование, обеспечивающее перевозку различных грузов; оборудование, обеспечивающее эвакуацию раненых; соответствующие требованиям НАТО системы связи и обмена данными; навигационные системы, соответствующие требованиям ICAO и НАТО; системы защиты вертолетов и экипажа; наземное оборудование; систему логистической поддержки; пакет обучения летного и технического персонала.

Как заявлено, закупка новых вертолетов позволит повысить мобильность подразделений ССО ВС Польши, эффективность выполнения ими задач, и в целом расширит возможности ВС Польши по взаимодействию с силами быстрого реагирования стран НАТО.