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На новом спасательном буксирном судне Черноморского флота "СБ-742" поднят Андреевский флаг

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Вошедшее в состав Черноморского флота ВМФ России спасательно-буксирное судно СБ-742 проекта 22870, построенное на верфи филиала "Астраханский судоремонтный завод АО "Центр судоремонта "Звёздочка". Новороссийск, 20.12.2019
Вошедшее в состав Черноморского флота ВМФ России спасательно-буксирное судно СБ-742 проекта 22870, построенное на верфи филиала "Астраханский судоремонтный завод АО "Центр судоремонта "Звёздочка". Новороссийск, 20.12.2019.
Источник изображения: Министерство обороны России

ЦАМТО, 23 декабря. В Новороссийской военно-морской базе (ВМБ) Черноморского флота 20 декабря прошла церемония подъема Андреевского флага на новом спасательном буксирном судне "СБ-742".

В торжественной церемонии подъема флага приняли участие представители командования Черноморского флота и Новороссийской ВМБ, завода-изготовителя, администрации города-героя Новороссийска, ветераны и духовенство, которые поздравили экипаж "СБ-742" с началом выполнения задач в составе Черноморского флота.

В ближайшее время экипаж нового буксира начнет отработку курса специальных задач, после сдачи которого приступит к выполнению плановых мероприятий боевой подготовки.

"СБ-742" – четвертое спасательное буксирное судно проекта 22870, построенное для Черноморского флота. Первые три – "Профессор Николай Муру", "СБ-739" и "Капитан Гурьев" – успешно выполняют задачи в составе управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота.

Справочно:

Основным предназначением спасательного буксирного судна является буксировка и снятие с мели кораблей и судов, тушение пожаров на аварийных кораблях (судах) и береговых сооружениях, эвакуация людей и оказание медицинской помощи пострадавшим, подача электроэнергии на аварийный корабль и поддержание его на плаву, выполнение водолазных работ на глубинах до 60 м, сбор нефтепродуктов с поверхности моря, а также выполнение поисковых и обследовательских работ, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
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22870
Военные учения
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