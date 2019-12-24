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Новые назначения получили генералы и адмиралы, имеющие реальный боевой опыт

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Источник изображения: vpk-news.ru

Минобороны провело крупную кадровую ротацию.

Самым сенсационным стало перемещение по карьерной лестнице главы военной полиции генерал-лейтенанта Владимира Ивановского, которого назначили руководителем инновационного технополиса "Эра". 

У ВМФ появится новый начальник Главного штаба и заместитель главнокомандующего. Ими станут соответственно адмирал Александр Витко, который в 2014 году командовал Черноморским флотом, и вице-адмирал Владимир Касатонов. 

Эксперты отмечают, что все генералы и адмиралы, получившие повышение, имеют реальный боевой опыт.

Как рассказали "Известиям" несколько источников в военном ведомстве, приказ о назначении высокопоставленных офицеров был подписан несколько дней назад. В настоящее время они принимают дела и приступают к исполнению своих служебных обязанностей.

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