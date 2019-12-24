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На российских фрегатах увеличат ракетное вооружение

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Источник изображения: vpk-news.ru

Северным проектно-конструкторским бюро (ПКБ) в Петербурге подготовлен проект укрупненного фрегата проекта 22350М. Главным его отличием станет втрое большее количество крылатых ракет на борту: 48 против 16.

"Строительство головного корабля по усовершенствованному проекту может начаться уже в 2020 году при наличии финансирования", - сообщил ТАСС глава объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. 

Он отметил, что сейчас в строю находится лишь головной корабль проекта 22350 "Адмирал Горшков". Первый серийный фрегат "Адмирал Касатонов" проходит государственные испытания, еще четыре корабля строятся. Однако потребности ВМФ России гораздо выше - десяток и более таких кораблей, подчеркнул глава ОСК.

"Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов" имеют по два универсальных корабельных стрельбовых комплекса (УКСК), на восемь крылатых ракет каждый. В УКСК могут заряжаться "Калибры", "Ониксы" и "Цирконы". 

Два фрегата, заложенные на "Северной верфи" в 2019 года, имеют по три УКСК.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
КС-К
УКСК
Компании
ОСК
Северная верфь
СПКБ
Проекты
2020-й год
22350
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