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Китай отправил на космическую орбиту первый спутник Эфиопии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Спутник Эфиопии был впервые запущен в космос, передает информационное агентство Reuters.

По информации журналистов агентства, запуск состоялся с космической станции в Китае, а в обсерватории и исследовательском центре Энтото к северу от столицы Эфиопии, Аддис-Абебы, была показана прямая трансляция события.

"Это будет основой для нашего исторического пути к процветанию", - заявил вице-премьер страны Демеке Меконнен в своем выступлении по случаю запуска спутника, транслируемом по государственному телевидению.

Спутник был спроектирован китайскими и эфиопскими инженерами, и правительство Китая заплатило около 6 миллионов долларов США из более чем 7 миллионов долларов США стоимости производства, сообщил Reuters генеральный директор Эфиопского института космической науки и техники Соломон Белой.

"Космос - это еда, космос - это создание рабочих мест, инструмент для развития технологий… суверенитет, сокращение бедности, все, что нужно эфиопам для достижения всеобщего устойчивого развития", - сказал он.

По словам чиновников, спутник будет использоваться для прогнозирования погоды и мониторинга урожаев.

По информации журналистов агентства, все больше стран Африки к югу от Сахары стремятся разрабатывать космические программы для достижения своих целей в области развития и поощрения научных инноваций. 

Регнум отмечает, что в 2017 году Африканский союз утвердил политику в отношении развития космоса в Африке, отметив, что космическая наука и техника могут способствовать экономическому прогрессу и управлению природными ресурсами на континенте.

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Китай
США
Эфиопия
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