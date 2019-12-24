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Военное обозрение

"От солдата до генерала": украинских военных обяжут изучать английский язык

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Источник изображения: Фейсбук/53-я омбр ВСУ

В украинской армии затеяли проведение очередной реформы. Об этом в интервью украинской службе "Би-Би-Си" сообщил бывший начальник оперативного штаба ООС, замкомандующего ГШ ВСУ генерал Сергей Наев.

По словам Наева, теперь все без исключения военнослужащие украинской армии должны будут изучать английский язык, что "станет важным фактором продвижения по службе".

Генерал Наев заявил, что изучением английского языка в ВСУ будут заниматься все – "от солдата до генерала".

Наев:

Это позволит военнослужащим знать и уметь использовать документы штаба, а также нормально общаться в ходе международных учений.

Это заявление украинского генерала фактически говорит о том, что документы штаба поступают на английском языке, а уже потом переводятся на украинский. Лишнее свидетельство того, кто в реальности управляет украинскими силовыми структурами.

Наев:

Наши военнослужащие должны быть ментально такими же, как и наши западные партнёры. Будет предоставляться преимущество тем солдатам и офицерам, которые знают английский язык.

Эти заявления на самой Украине прокомментировали не без доли иронии, отметив, что многим украинским военнослужащим стоило бы для начала овладеть украинским языком. По самым скромным оценкам, на Украине сегодня не менее трети населения украинский язык не используют ни в бытовом общении, ни в работе. Миллионы украинских граждан говорят на русском языке, с чем продолжают свою борьбу украинские власти.

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