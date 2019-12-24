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Военное обозрение

Озвучены планы по созданию стратегического бомбардировщика 6-го поколения

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Источник изображения: Минобороны РФ

В день 105-летия создания дальней авиации России вышло интервью с командующим ДА ВКС РФ генерал-лейтенантом Сергеем Кобылашем.

Заявление генерала публикует издание "МК".

Российский генерал обозначил своё видение будущего дальней авиации страны. По его словам, есть планы по созданию к 2040 году новейшего стратегического бомбардировщика 6-го поколения. Речь идёт о создании "стратега" в беспилотном варианте.

Напомним, что на сегодняшней день в нашей стране решается задача в рамках программы создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Итогом реализации этой программы должно стать появление нового боевого самолёта с повышенным радиусом действия и возможностью использовать новейшие средства поражения, включая гиперзвуковые. ПАК ДА, с конкретным названием которого пока не определились, будет решать комплекс боевых задач, включая задачу по активному противодействию системам противовоздушной обороны потенциального противника.

Заявления о создании к 2040 году беспилотного стратегического бомбардировщика 6-го поколения выглядят с одной стороны оптимистично, с другой – приходится учитывать и то, что зачастую сроки реализации масштабных проектов в области создания новой военной техники сдвигаются "вправо". Остаётся надеяться, что в этом случае никаких сдвигов по срокам не случится.

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Россия
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