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Деловая газета "Взгляд"

Балтфлот разминировал остров Гогланд перед визитом Путина

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Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов .
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов .
Источник изображения: Виталий Невар/ТАСС

Немецкое минное поле времен Великой Отечественной войны обезвредили с помощью роботов саперы Балтфлота в преддверии визита на остров Гогланд летом 2019 года президента России Владимира Путина, рассказал командующий флотом адмирал Александр Носатов.

"Минувшим летом под эгидой Русского географического общества состоялась экспедиция на остров Гогланд, участие в которой принимали президент и министр обороны России. Не все знают, что в подготовке и обеспечении этой экспедиции были задействованы корабли, суда и инженерное подразделение Балтийского флота", – передает слова Носатова РИА "Новости" со ссылкой на газету "Красная звезда".

"Задачи выполнялись разные, но особо следует отметить работу по очистке территории острова и прилегающего дна от взрывоопасных предметов. На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин, которые с помощью роботизированной подводной техники были уничтожены на месте", – добавил адмирал.

Русское географическое общество было учреждено в 1845 году указом императора Николая I. В настоящее время всероссийская общественная организация "Русское географическое общество" насчитывает 85 региональных отделений по всей России, крупнейшие из них - приморское и московское.

В 2009 году президентом общества был избран Сергей Шойгу. В 2010 году был создан попечительский совет Русского географического общества, который возглавил Владимир Путин.

Напомним, в июле Путин на Гогланде осмотрел коллекцию предметов, поднятых археологами с борта судна, затонувшего в XIX веке у северо-восточной оконечности острова. Кроме того, он совершил погружение в батискафе на дно Балтики к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в Финском заливе в годы Великой Отечественной войны.

Президент рассказал, что не управлял батискафом во время погружения. Он рассказал, что при спуске на дне поднялось облако ила, но позже оно рассеялось и дало возможность рассмотреть затонувшую подлодку с разных сторон.



Дмитрий Зубарев

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