Войти
Военное обозрение

Сообщается о кадровой ротации в структурах Минобороны РФ

393
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В средствах массовой информации сообщается о серьёзной кадровой ротации в главном оборонном ведомстве страны.

Со ссылкой на собственные источники в министерстве обороны газета "Известия" сообщает о назначении на должность руководителя военного иннополиса "ЭРА" (город Анапа) генерал-лейтенанта Владимира Ивановского, который ранее возглавлял российскую военную полицию.

Начальником Главного штаба ВМФ России назначен адмирал Александр Витко, замглавкома ВМФ – вице-адмирал Владимир Касатонов. Напомним, что Александр Витко в своё время был командующим Черноморским флотом ВМФ РФ.

Отмечается, что у новоназначенных генералов и адмиралов в послужном списке – реальный боевой опыт. Генерал Ивановский неоднократно бывал в сирийских командировках, разрабатывал операции по патрулированию тех или иных территорий, включая территории провинции Идлиб.

Александр Витко и Владимир Касатонов принимали непосредственное участие в организации снабжения российского военного контингента в Сирийской Арабской Республике.

Отмечено, что в бытность Витко командующим ЧФ РФ украинские боевые корабли и части береговой инфраструктуры украинских ВМС спустили флаги без единого выстрела. Многие украинские моряки перешли на службу в российский Военно-морской флот.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Украина
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
Проекты
ЧФ
Похожие новости
25.12.2019
Кадровая революция в военном ведомстве
24.12.2019
Звезды под елкой: Минобороны провело крупную кадровую ротацию
07.05.2018
Командующий ЮВО: борьба с дронами и "шахид-мобилями" стала обязательным элементом учений
19.01.2018
Ще не вмерли. Что происходит с украинскими кораблями в Крыму
25.09.2015
Надежды Черноморского флота продают с молотка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.12 11:14
  • 1
Прошел ремонт еще один противолодочный самолет Ту-142М3 Морской авиации ВМФ России
  • 24.12 11:07
  • 1
Массированный удар: Россия создаст беспилотный бомбардировщик
  • 24.12 11:01
  • 49
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 24.12 10:54
  • 1966
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.12 10:18
  • 3
Steigan (Норвегия): Россия — лишь предлог для сохранения НАТО
  • 24.12 10:16
  • 1
Англичане защищают родину у границ России
  • 24.12 10:16
  • 73
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 24.12 09:48
  • 36
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 24.12 09:47
  • 15
В течение недели будут готовы предложения, как решить проблему закредитованности предприятий ОПК - Путин
  • 24.12 08:24
  • 182
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 24.12 08:08
  • 1
Не тот уровень. Аналитик о словах генсека НАТО про встречу с Путиным
  • 24.12 07:35
  • 70
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 24.12 07:26
  • 15
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 24.12 00:32
  • 3
Турция к 2027 году построит шесть новых подводных лодок - Эрдоган
  • 23.12 23:30
  • 13
Sohu: Даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500