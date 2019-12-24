Сообщается о кадровой ротации в структурах Минобороны РФ

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В средствах массовой информации сообщается о серьёзной кадровой ротации в главном оборонном ведомстве страны.

Со ссылкой на собственные источники в министерстве обороны газета "Известия" сообщает о назначении на должность руководителя военного иннополиса "ЭРА" (город Анапа) генерал-лейтенанта Владимира Ивановского, который ранее возглавлял российскую военную полицию.

Начальником Главного штаба ВМФ России назначен адмирал Александр Витко, замглавкома ВМФ – вице-адмирал Владимир Касатонов. Напомним, что Александр Витко в своё время был командующим Черноморским флотом ВМФ РФ.

Отмечается, что у новоназначенных генералов и адмиралов в послужном списке – реальный боевой опыт. Генерал Ивановский неоднократно бывал в сирийских командировках, разрабатывал операции по патрулированию тех или иных территорий, включая территории провинции Идлиб.

Александр Витко и Владимир Касатонов принимали непосредственное участие в организации снабжения российского военного контингента в Сирийской Арабской Республике.

Отмечено, что в бытность Витко командующим ЧФ РФ украинские боевые корабли и части береговой инфраструктуры украинских ВМС спустили флаги без единого выстрела. Многие украинские моряки перешли на службу в российский Военно-морской флот.