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Известия.ru

Гранатометчики и снайперы ЮВО провели учения под Ростовом

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Гранатометчики и снайперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) провели практические стрельбы на полигоне Кадамовский в Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, военные учатся поражать бронетехнику и легкобронированные машины. В частности, гранатометчики подрывают малогабаритные цели на расстоянии до 350 м из РПГ-7В, передает РЕН ТВ.

Снайперы осваивают стрельбу из винтовок СВДМ и крупнокалиберных АСВК-М "Корд-М" на расстоянии до 2 км. Также они готовятся к конкурсу "Снайперский рубеж", который пройдет на "Армейских международных играх".


16 декабря Военно-морской флот и ВМС Сирии провели первые совместные учения в Средиземном море. В них были задействованы российские надводные корабли, самолеты, ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.

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