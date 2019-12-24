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Интерфакс-АВН

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток из дальнего похода

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Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ВМФ

Владивосток. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" в понедельник вернулся во Владивосток из дальнего трехмесячного похода, сообщает пресс-служба ТОФ.

"Во время дальнего морского похода корабли Тихоокеанского флота провели в море частные учения и тренировки, а также приняли участие в ряде мероприятий международного военного сотрудничества, посетили с деловыми заходами иностранные порты", - говорится в сообщении.

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