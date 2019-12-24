В России задумались о создании беспилотного стратегического бомбардировщика

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик шестого поколения планируется создать в России. Об этом сообщил командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в интервью "Московскому комсомольцу".

"Ожидается, что к 2040 году будет создан стратегический бомбардировщик шестого поколения", — сказал Кобылаш. Он отметил, что планируемый самолет будет беспилотным.

Военный начальник также подчеркнул, что российские самолеты и вооружение на них постоянно совершенствуется. Это происходит как за счет модернизации уже имеющихся бомбардировщиков, так и за счет создания новых. В частности, стратегический бомбардировщик пятого поколения сможет решать все задачи дальней авиации, заключил Кобылаш.

В конце ноября "Казанский авиационный завод" (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М. После завершения наземных тестов бомбардировщик начнет проходить летные испытания. Его серийное производство должно начаться с 2021 года.