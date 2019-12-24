Перспективный корабль комплексного снабжения для ВМС Нидерландов

Как сообщил веб-ресурс "Naval News" , министерство обороны Нидерландов заключило соглашение с голландским судостроительным предприятием Damen Schelde Naval Shipbuilding (входящим в состав группы Damen Shipyards Group) стоимостью около 375 млн евро на проектирование и строительство для ВМС Нидерландов нового корабля комплексного снабжения Combat Support Ship (CSS), который получит название А 834 Den Helder. Государственный секретать министерства обороны Нидерландов Барбара Виссер направила 19 декабря 2019 года в нижнюю палату голландского парламента соответствующее уведомление.

Проектное изображение перспективного корабля комплексного снабжения Combat Support Ship (CSS) А 834 Den Helder для ВМС Нидерландов (с) министерство обороны Нидерландов

Данная единица станет вторым кораблем комплексного снабжения в ВМС Нидерландов наряду с введенным в строй в 2015 году многоцелевым кораблем А 833 Karel Doorman, классифицируемым как многофункциональный корабль обеспечения Joint Logistic Support Ship (JLSS) и способным выполнять также транспортно-десантные задачи. Однако, в отличие от последнего, Den Helder должен быть более специализированным кораблем комплексного снабжения с более "традиционными" кругом решаемых задач и конструкцией.

Den Helder должен быть введен в состав голландского флота во втором квартале 2024 года и достигнуть полной оперативной готовности год спустя.

Корабль CSS будет иметь полное водоизмещение 22400 тонн, наибольшую длину 179,3 м, ширину 26,4 м. Экипаж 75 человек с возможностью размещения еще 75 человек. Энергетическая установка дизельная двухвальная. Корабль будет способен нести несколько вертолетов в обширном ангаре и, помимо топлива и раздичных грузов, также принимать 20 грузовых контейнеров.

Модель перспективного корабля комплексного снабжения Combat Support Ship (CSS) А 834 Den Helder для ВМС Нидерландов, представленнвя группой Damen Shipyards Group в экспозиции выставки NEDS-2019 в Роттердаме, 28.11.2019 (с) www.navalnews.com