The Diplomat (США): руководство по анализу китайских военных технологий для начинающих

Последние 10 лет китайские вооруженные силы (Народно-освободительная армия Китая, НОАК) вызывают все больше интереса у прессы в связи с ростом национальной мощи Китая, а также в связи с появлением информации о его новых системах вооружения.

Как можно проследить и разобраться в процессе разработки с китайским оружием

Однако отслеживание процесса разработки нового китайского оружия - или "наблюдение за НОАК", как его иногда называют, - это не слишком простая задача для новоиспеченных экспертов по оружию, поэтому очень многие журналисты и даже профессиональные аналитики публикуют такую информацию о НОАК, которая может оказаться устаревшей, а в некоторых случаях даже откровенно ложной.

В этой статье изложены основы и структура процесса анализа для новичков, желающих попробовать себя в наблюдении за НОАК. Эта статья ориентирована в первую очередь на тех, для кого английский язык является основным. Изложенные в ней рекомендации - это отражение опыта автора статьи, полученного им за десятилетие наблюдений за НОАК, и, поскольку подобных руководств больше нет, это руководство может показаться довольно бессистемным. Однако, хотя та система, которая приведена ниже, не является исчерпывающей, автор этой статьи лично ей пользуется и считает ее очень полезной.

Источники

Первый вопрос, который часто задают новички в деле наблюдения за НОАК, - это где искать качественные источники.

Как известно, процесс разработки нового китайского оружия часто окутан густым туманом и гораздо менее прозрачен даже по сравнению с проектами России и Индии, не говоря уже о странах Западной Европы и Северной Америки. Страны, где действуют более прозрачные системы разработки и закупки вооружений часто в определенной степени зависят от официальных заявлений правительства или вооруженных сил о появлении новых систем. Между тем китайское правительство и китайская армия крайне редко официально признают факт реализации новых проектов раньше, чем достигают финальных стадий разработки. Когда они выступают с какими-то значимыми заявлениями касательно проектов, находящихся в процессе реализации, чаще всего эти заявления воспринимаются чрезвычайно серьезно.

Стоит отметить, что в своих сообщениях о разработках нового оружия для НОАК некоторые китаеязычные СМИ и даже некоторые китаеязычные государственные издания ссылаются на иностранные англоязычные издания. Однако подобные статьи не стоит рассматривать как официальные подтверждения правительства или вооруженных сил касательно деталей того или иного проекта или даже существования этого проекта, учитывая тот факт, что китайские СМИ варьируются от официальных рупоров правительства страны ("Синьхуа" или People's Daily) до менее официальных, похожих на таблоиды изданий (Global Times), которые зачастую позволяют себе гораздо больше вольностей в смысле содержания и надежности информации.

Новички в области наблюдения за НОАК зачастую обращаются в первую очередь к таким сайтам, как Википедия, где далеко не всегда можно найти информацию высокого качества. Хотя подобные "онлайн-энциклопедии" могут дать общее представление о том оружии и системах, которые уже существуют, чаще всего там можно найти только неточную или устаревшую информацию касательно их возможностей, количества и даже обозначений.

Источниками для статей Википедии и ее аналогах (или по крайней мере в англоязычной версии Википедии), служат англоязычные вебсайты. Если говорить о вопросах, имеющих непосредственное отношение к НОАК и ее системам вооружения, эти источники включают в себя англоязычные новостные медиа-компании, а также англоязычные издания, посвященные обороне и национальной безопасности. Как правило к этим сайтам относятся как к "заслуживающим доверия" и "авторитетным" источникам, потому что многие из них представляют собой давно существующие и хорошо известные издания и компании с задокументированными достижениями в освещении других новостей и вопросов обороны.

К сожалению, существует крайне мало авторитетных англоязычных изданий, способных публиковать новейшую информацию касательно систем вооружения НОАК, и в первую очередь это объясняется языковым барьером. Неудивительно, что самыми демонстративно осведомленными источниками, публикующими данные о разработках НОАК, как правило являются китаеязычные источники, многие из которых находятся в социальных сетях или на интернет-форумах. И для доступа к таким важным ресурсам необходима способность читать и понимать китайский язык, а также способность отделять надежные китаеязычные источники и слухи от фонового шума.

Слухи и слухи

Упомянутая выше непрозрачность процесса разработки новых китайских систем вооружения, а также отсутствие информации, которая поступала бы из традиционных источников, как это обычно бывает в других странах, делают нетрадиционные источники единственным стабильным поставщиком информации. Китаеязычные интернет-форумы и социальные сети - это основные места, где следует искать эту информацию, потому что зачастую именно там впервые появляются фотографии и информация, которую затем подхватывают мировые СМИ.

Информацию касательно разработок НОАК неизбежно записывают в категорию слухов, потому что достоверность этой информации подтвердить невозможно. Тем не менее, степень надежности, приписываемая тем или иным слухам в противовес другим, во многом зависит от того, кто именно их публикует. Пользователи, которые продемонстрировали свою способность предоставлять новую эксклюзивную информацию, которая позже находила подтверждения, пользуются гораздо большим уважением по сравнению с никому не известными пользователями, озвучивающими свои странные теории. Некоторые хорошо зарекомендовавшие себя пользователи могут также предоставить доказательства своих заслуг, потому что среди них встречаются те, кто принимает участие в закупках оружия для НОАК, а также представители китайских аэрокосмических компаний, которые могут подтвердить свое положение.

Способность отделять достоверные слухи от фонового шума играет ключевую роль в том, чтобы сделать наблюдение за разработками НОАК эффективным процессом, однако роль сообщества наблюдателей НОАК не менее важна. Сообщества наблюдателей за НОАК на китаеязычных форумах и в соцсетях, а также англоязычные сообщества преследуют общую цель, которая заключается в поисках точной и наиболее свежей информации касательно разработок систем вооружения для НОАК. Поэтому, когда из неких источников поступают новые слухи, они должны пройти проверку коллективным скептицизмом и базой знаний сообщества наблюдателей за НОАК.

Хотя этот процесс не гарантирует полную защиту от ошибок, он все же включает определенную степень самокоррекции, потому что новые гипотезы (слухи) должны пройти проверку с учетом уже существующей базы знаний сообщества, в результате чего более достоверные слухи продолжают обсуждаться, а менее достоверные попросту игнорируются. По мере того, как с течением времени появляются новые слухи касательно того или иного проекта, они могут постепенно сливаться воедино, позволяя лучше понимать те или иные проекты, - начиная с подтверждения существования того или иного проекта и заканчивая ключевыми характеристиками и параметрами нового корабля или самолета.

Автор этой статьи следил и принимал участие в процессе наблюдения за появлением новых систем вооружения НОАК с середины 2000-х годов до настоящего времени - от мелкого стрелкового оружия до надводных боевых кораблей и малозаметных самолетов. Действительно, когда в англоязычной прессе появляется информация о новом оружии, зачастую выясняется, что впервые эти данные были опубликованы в сообщениях сообщества наблюдателей за НОАК.

Цикл

Мы можем примерно представить себе цикл или этапы, через которые проходит большая часть нового оружия НОАК, от первых ничем не подтвержденных слухов до подтвержденных проектов с фотодоказательствами их существования и характеристиками. Приведенный ниже цикл стоит рассматривать скорее как некий континуум, нежели как четко разграниченные эпизоды. Но для удобства мы можем выделить пять этапов.

"Предварительные слухи": на этом этапе появляются первые сообщения о новом оружии, и, когда они возникают, довольно трудно отделить их от других неподтвержденных слухов. В предварительных слухах новое оружие или система зачастую описывается кратко и лишь в самых общих терминах, без упоминаний каких-либо сроков или характеристик. Даже если в предварительных слухах и упоминаются некие детали, скорее всего позже они будут скорректированы.

Предварительные слухи зачастую крайне сложно чем-то подтвердить в момент их появления. Позже, когда существование того или иного проекта подтверждается, уже можно сказать, что первоначальные сообщения, звучавшие ранее, были верными. Новичкам в сообществе наблюдателей за НОАК стоит игнорировать этап предварительных слухов, - этот этап упомянут здесь скорее ради соблюдения формальности и не является тем практическим этапом, который обязательно необходимо пройти.

Слухи: это тот этап, когда существование нового оружия получает определенные подтверждения, обычно посредством упоминания одним или несколькими более или менее авторитетными инсайдерами. На этом этапе слухам, окружающим новое оружие, не хватает существенных подробностей. Как правило, на этом этапе временные рамки реализации нового проекта тоже неизвестны. Однако подтверждение существования проекта теми или иными авторитетными источниками - даже вскользь - означает, что новая система вооружения или проект попал в зону действия радара сообщества наблюдателей. Таким образом, в рамках этого цикла этап появления слухов можно считать тем моментом, когда сообщество действительно замечает новый проект.

Достоверные слухи: разница между этим этапом и предыдущим заключается в первую очередь в величине и количестве. Достоверные слухи возникают тогда, когда все большее число авторитетных источников признают факт существования того или иного проекта и продолжают подтверждать его. На этом этапе могут появиться новые подробности касательно проекта - к примеру, некоторые характеристики систем вооружений или водоизмещения корабля, основная функция и тип двигателей самолета, вес основного боевого танка и так далее.

На этом же этапе могут появиться некоторые слитые в общий доступ документы, касающиеся того или иного проекта, а также смутные упоминания о неких правительственных документах, имеющих отношение к конкретному проекту (такие термины, как "новый вид вооружений" или "новый тип боевых самолетов"). Иногда даже публикуются размытые, некачественные фотографии прототипов, и, хотя их невозможно с уверенностью связать с новыми системами вооружения, они все же добавляют веса тем "достоверным слухам", которые уже муссируются.

Близко к подтверждению: по мере накопления достоверных слухов постепенно возникает некая совокупность зримых подтверждений факта существования нового проекта. Могут появиться размытые спутниковые снимки модулей нового корабля или размытые фотографии нового танка или автомата, проходящего испытания. Представители сообщества наблюдателей попытаются определить, были ли эти снимки каким-то образом изменены, но, даже если становится ясно, что фотография подлинная, ее точное содержание далеко не всегда очевидно. К примеру, на ранних этапах строительства килевой модуль авианосца довольно трудно отличить от килевого модуля любого другого крупного корабля.

Однако к этому этапу авторитетные источники и инсайдеры зачастую уже могут подтвердить (или опровергнуть) содержание того или иного снимка, даже если его качество составляет желать лучшего. Этот этап представляет собой стадию, на которой дополнительные детали, предварительные сроки подтверждения и определенные характеристики становятся более конкретными и четкими - к примеру, будет большой неожиданностью, если некие ключевые детали той или иной системы вооружения, ставшие известными на этом этапе, в конечном итоге окажутся совершенно другими. На этом этапе сообщество наблюдателей уже переходит в состояние ожидания. Кроме того, в этой стадии цикла о новом оружии НОАК начинают писать англоязычные издания, специализирующиеся на вопросах обороны и национальной безопасности.

Подтверждение: можно по-разному определять границы этого этапа в зависимости от типа оружия, но в целом в его основе лежит появление четких фото- и видеоматериалов, подтверждающих существование нового типа оружия. Если говорить о самолете, то это должны быть четкие снимки и видео того, как он выполняет рулежку по взлетно-посадочной полосе и поднимается в воздух, сделанные с различных точек и ракурсов. Если говорить о корабле, то это могут быть фотографии, подтверждающие ключевые конструктивные характеристики на поздних этапах его сборки перед спуском на воду. Если говорить об автомате, что это могут быть фото и видео того, как солдаты его применяют.

Главной отличительной особенностью этапа подтверждения является то, что существование новой системы вооружений подтверждается убедительно и неопровержимо. Иногда китайские государственные СМИ или издания, специализирующиеся на вопросах обороны, могут опубликовать официально подтвержденные материалы касательно некоторых видов вооружения (к примеру, статьи и видео первого полета самолета, спуска корабля на воду или появления той или иной системы вооружения на параде). Но зачастую существование новой системы вооружений находит подтверждения постепенно, в течение нескольких дней, недель или даже месяцев, по мере публикации новых фотографий и видео.

Обычно именно на этом этапе ведущие англоязычные СМИ начинают писать о новом оружии НОАК.

Вывод

После того, как существование новой системы вооружений подтверждается, сообщество наблюдателей переключается на то, чтобы попытаться задокументировать различные вехи в терминах его испытаний и обслуживания. Отслеживание количества выпускаемых единиц этого оружия, комплексирования датчиков и особенностей его эксплуатации тоже является частью того длительного периода, который начинается после этапа подтверждения.

Однако в попытках определить новое и находящееся в разработке оружие НОАК еще до появления достоверных подтверждений его существования, сообщество наблюдателей может иногда сообщать о новых системах вооружений за несколько лет до того, как традиционные авторитетные англоязычные издания начинают публиковать какую-либо информацию о них.

Рик Джо (Rick Joe)