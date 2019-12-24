Войти
Российская газета

У границ России частота полетов боевых самолетов НАТО увеличилась вдвое

367
0
0
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов .
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов .
Источник изображения: Виталий Невар/ТАСС

В 2019 году интенсивность полетов самолетов-разведчиков НАТО у российских границ увеличилась более чем на треть, а боевых самолетов альянса - вдвое. Об этом сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

В прошлом году было зафиксировано 578 самолетов-разведчиков различных классов вдоль морских и сухопутных границ России, а в этом - более 800. "Аналогичный показатель активности боевых самолетов вырос за тот же период вдвое - счет идет на пятую сотню", - заявил Носатов в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда". По его словам, такая активность вынуждает летчиков морской авиации Балтийского флота подниматься в воздух несколько раз в день.

Адмирал также сообщил, что в текущем году у границ России страны НАТО провели около 300 военных учений различного уровня, в числе которых "Baltops-2019", "Baltic Protec­tor-2019" и "Northern Coasts-2019" в акватории Балтийского моря. Любая военная деятельность Североатлантического альянса отслеживается средствами Балтфлота. "Могу ответственно сказать, что Балтийский флот располагает достаточными силами и средствами для отражения любой возможной агрессии", - отметил Носатов.

Ранее сообщалось, что с момента возвращения Крыма в состав России, российские военные обнаружили более тысячи разведывательных беспилотников недалеко от полуострова. Ежегодно разведывательная деятельность у южных границ нарастает. В среднем за год дежурные силы ПВО фиксируют около 250 разведывательных летательных аппаратов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БПЛА
БФ
Военные учения
Похожие новости
25.12.2017
Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
15.09.2017
Западный рубеж. Россия и Беларусь начинают учения, заранее испугавшие НАТО
05.12.2016
Что ждет армию России в новом учебном году
11.01.2012
Есть кое-какие успехи и в нашем Отечестве
05.10.2009
Гремя огнем, сверкая блеском стали
10.04.2008
Нет у России чуждых ей стихий...
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.12 11:14
  • 1
Прошел ремонт еще один противолодочный самолет Ту-142М3 Морской авиации ВМФ России
  • 24.12 11:07
  • 1
Массированный удар: Россия создаст беспилотный бомбардировщик
  • 24.12 11:01
  • 49
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 24.12 10:54
  • 1966
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.12 10:18
  • 3
Steigan (Норвегия): Россия — лишь предлог для сохранения НАТО
  • 24.12 10:16
  • 1
Англичане защищают родину у границ России
  • 24.12 10:16
  • 73
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 24.12 09:48
  • 36
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 24.12 09:47
  • 15
В течение недели будут готовы предложения, как решить проблему закредитованности предприятий ОПК - Путин
  • 24.12 08:24
  • 182
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 24.12 08:08
  • 1
Не тот уровень. Аналитик о словах генсека НАТО про встречу с Путиным
  • 24.12 07:35
  • 70
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 24.12 07:26
  • 15
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 24.12 00:32
  • 3
Турция к 2027 году построит шесть новых подводных лодок - Эрдоган
  • 23.12 23:30
  • 13
Sohu: Даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500