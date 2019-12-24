Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в Новые корабли береговой охраны Норвегии: не было бы счастья, да кризис помог

KV Jarl - один из двух новых патрульных кораблей службы береговой охраны ВМС Норвегии © Foto: Kystvakten

Корабельный состав норвежской береговой охраны (Kystvakt) не пополнялся с 2010 года, когда ввели в строй патрульный корабль (ПК) KV Sortland, последний из трех в серии типа KV Barentshav. Вернее, в 2013 году при расформировании военно-морского хемверна (Sjøheimevernet) службе БОХР достался ПК Magnus Lagabøte, один из двух типа Reine, но тогда просто не знали, куда их ещё пристроить, да и потом в 2018-м его всё-таки насовсем забрали в ВМС. Поэтому с учетом выведенного в 2015-м из боевого состава KV Ålesund общее количество ПК БОХР Норвегии сократилось с 15 до 13 вымпелов.

Интересно, что ещё в начале 2019 года у командования ВС страны отсутствовали планы приобретения новых кораблей береговой охраны до завершения строительства в 2022-2024 гг. серии из трех ПК БОХР усиленного ледового класса типа KV Jan Mayen для замены ими трех фрегатов БОХР типа KV Nordkapp. Другие закупки по данному направлению не предусматривались ни перспективной программой развития ВС Норвегии (2017-2034), ни военным бюджетом страны на 2019 год. Тем не менее, пару месяцев назад норвежское военное командование в числе своих очередных достижений похвасталось планами передать береговой охране два новых корабля еще до конца года, впрочем, тогда без каких бы то ни было подробностей.

И вот, 14 декабря покров тайны сбросили, объявив о подписании контракта с компанией Boa Offshore AS на аренду двух однотипных многоцелевых судов обеспечения добычи на шельфе AHTS (Anchor Handling Tug Supply) Boa Bison и Boa Jarl в качестве ПК БОХР KV Bison (бортовой номер W323) и KV Jarl (W324). В соответствии с условиями договора срок аренды составляет пять лет и содержит опцион на возможность последующего продления еще на пять.

KV Bison (слева) и KV Jarl (справа) на судоремонтном заводе в Гдыне (Польша)

Из-за текущего кризиса в нефтяной промышленности компания Boa Offshore понесла очень серьезные убытки, пошла на существенное сокращение операций на шельфе и с 2017 года тщетно пыталась продать KV Bison и KV Jarl, постепенно дойдя до условий, когда стоимость аренды лишь незначительно покрывала накладные расходы от убытков за простой. В этих условиях правительство и парламент Норвегии героически изыскали резерв свободных финансовых средств для срочного заключения контракта.

Boa Bison и Boa Jarl в начале карьеры позируют для рекламного проспекта Boa Offshore (начало 2016 г.)

Оба судна построены по заказу Boa Offshore в 2014 и 2015 годах, при этом корпуса предварительно собирали в Китае, а затем 2013-2014 гг. перегнали на полупогружных баржах в норвежский порт Brevik, где их достроили на верфи компании NorYards AS. Здесь вы можете найти трепетное перечисление массы использованного оборудования и материалов, вплоть до сантехники и каютных дверей. Но береговую охрану больше интересовали другие их характеристики - при длине 91 метр и водоизмещении 7,3 тыс. тонн суда сертифицированы по ледовому классу DNV +1A1 и ICE-S, то есть, способны к плаванию в замерзших морях при толщине льда со снегом до 1,0 метра, а также могут непрерывно продвигаться в сплошных однолетних льдах толщиной более 50 сантиметров. Буксирные устройства кораблей обеспечивают тяговое усилие 263 тонны (для сравнения, на удержание позиции нефтяной вышки достаточно 100 тонн). Также каждое судно несет мощные противопожарные средства и полный комплект оборудования ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов (ЛАРН). Таким образом, количество кораблей БОХР Норвегии, способных участвовать в ликвидации ЧС с буксировкой, тушением масштабных пожаров и ЛАРН увеличивается сразу на 50% - с 4 до 6 (ранее только KV Harstad и три ПК типа KV Barentshav).

Кроме того, оба судна оборудованы контейнерными системами для хранения, запуска и подъема дистанционно-управляемого подводного аппарата ROV (Remotely operated underwater vehicle) компании Oceaneering International, Inc - очень полезная опция по опыту спасательной операции фрегата KNM Helge Ingstad.

Boa Bison и Boa Jarl пришвартованные у причала "Дальмор" на английской набережной порта Гдыня (февраль 2017 г.)

Завершение строительства кораблей пришлось как раз на начало текущего кризиса в нефтедобыче. В надежде на наступление лучших времен руководство Boa Offshore с конца 2016 года поставило оба судна на стоянку в Польше. По краткосрочным контрактам Boa Bison летом 2018-го работал на российские компании с базированием на Мурманск. Но поскольку погоды это не делало, а ренессанса нефтегазодобывающей отрасли в обозримом будущем не ожидалось, с осени 2018-го обоих снова перевели в режим отстоя в Гдыне. Тут-то предложением о продаже и заинтересовались в норвежском оборонном ведомстве. Как представляется, немаловажную роль в срочном принятии такого решения сыграл недостаток эффективных сис и средств государственных спасательных служб, выявленный в ходе операции по спасению круизного судна Viking Sky в марте этого года.

Судя по тому, что к моменту официального объявления об аренде оба судна уже перекрасили и нанесли новые бортовые номера, сделку готовили достаточно давно, но упорно шифровались по коммерческим соображениям. Зато за это время успели заказать полякам проведение восстановительного ремонта. Планировалось, что он завершится до конца Рождественских праздников и оба судна совершат переход в базу Рамсунн ВМС Норвегии на севере страны. И вот вчера около 14:00 (мск) KV Bison начал переход:

Маршрут и позиция KV Bison на 16:00 (мск) 22 декабря - 260 миль за 26 часов, средняя скорость 10 узлов. Следить за его позицией можно здесь. Стоявший на соседнем причале KV Jarl зачем-то отключил приемопередатчик AIS вчера в 13:45 (мск) и затихарился

После прибытия в Рамсунн корабли пройдут частичную модернизацию и переоборудование, включая установку вооружения, а также военных средств управления и связи. Передача в боевой состав службы БОХР запланировано произвести до 1 марта 2020 года. При этом в течение двух лет оба ПК будут обслуживать смешанные экипажи из военных моряков и нанятых компанией гражданских специалистов, пока военнослужащие не закончат освоение новой техники. В дальнейшем экипаж каждого корабля будет состоять из 12 офицеров и старшин-контрактников, а также 12 матросов-срочников. При этом на каждом корабле 39 койко-мест в каютах, так что при необходимости можно взять еще 15 пассажиров.

Основными районами предназначения KV Bison и KV Jarl планируются прибрежные районы и внутренние водные пути на севере Норвегии. В повседневных условиях они будут использоваться для решения стандартных задач контроля рыболовства, а в случае возникновения ЧС на море станут серьезным подспорьем при проведении поисково-спасательных операций в зоне ответственности Центра управления движением судов Vardø VTS (Vardø trafikksentral).