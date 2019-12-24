Беспилотные стратегические бомбардировщики появятся в России к 2040 году

Командующий дальней авиацией ВКС Сергей Кобылаш отметил, что новый самолет "сможет решать все задачи дальней авиации"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, может появиться в России к 2040 году. Об этом сообщил командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в интервью газете "Московский комсомолец".

"Ожидается, что к 2040 году будет создан стратегический бомбардировщик шестого поколения, который станет уже беспилотным", - отметил он.

Кобылаш также сообщил, что дальнейшее развитие дальней авиации осуществляется не только за счет модернизации бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ с продлением срока их службы, но и за счет создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации - стратегического бомбардировщика пятого поколения.

По его словам, "новый самолет будет дозвуковым" и "сможет решать все задачи дальней авиации".