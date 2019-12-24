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ТАСС

Активность самолетов НАТО выросла у западных границ России в 2019 году

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Базовый патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon
Базовый патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon (номер ВМС США 167954, серийный номер 34397) из состава базовой патрульной эскадрильи VP-45 авиации ВМС США.
Источник изображения: ВМС США

Число полетов самолетов вдоль границ с Калининградской областью превысило 800

КАЛИНИНГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Самолеты НАТО в 2019 году увеличили активность у западных границ России, с начала текущего года число полетов самолетов различных классов вдоль морских и сухопутных границ с Калининградской областью превысило 800. Об этом в понедельник со ссылкой на командующего Балтийским флотом (БФ) адмирала Александра Носатова сообщила пресс-служба флота.

"Разведывательные суда западных стран постоянно находятся вблизи районов боевой подготовки Балтийского флота. Увеличилось число полетов самолетов-разведчиков различных классов вдоль морских и сухопутных границ - с 578 в прошлом году до более чем 800 в нынешнем. Аналогичный показатель активности боевых самолетов вырос за тот же период вдвое, счет идет на пятую сотню", - рассказал адмирал, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что "в иные дни самолеты-истребители морской авиации БФ вынуждены по несколько раз пониматься на перехват потенциальных нарушителей воздушных границ".

Командующий подчеркнул, что любые действия подобного характера со стороны западных коллег не остаются без внимания и реакции сил Балтийского флота. "Наши средства объективного контроля отслеживают военную деятельность стран НАТО на всех ее этапах", - отметил он.

"Дежурные силы в воздушном пространстве, на море и на суше осуществляют постоянное наблюдение за маневрами кораблей и летательных аппаратов альянса. Могу ответственно сказать, что Балтийский флот располагает достаточными силами и средствами для отражения любой возможной агрессии", - подытожил адмирал Носатов.

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Страны
Россия
Проекты
NATO
БФ
Военные учения
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