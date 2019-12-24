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Вестник Мордовии

Минная война: насколько сильно пострадал "афганский" Т-62М с тралом в Сирии

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Источник изображения: Фото: twitter.com/I30mki

В фотоматериалах из Сирии нам часто демонстрируется уничтоженная и поврежденная бронетехника. Как правило, она выводится из строя в результате попаданий противотанковых управляемых ракет или реактивных гранат ручных гранатометов.

Гораздо реже танки, БМП и бронеавтомобили несут потери от применения противником мин и фугасов. Если посмотреть на фото, то перед нами как раз такой случай. Необычность случившегося подчеркивает то, что "шестьдесят второй" был оборудован колейным катковым минным тралом. Однако, это не спасло - взрыв был таким сильным, что разорвало гусеничную ленту и сильно повредило передний каток.

Как мы уже отмечали в предыдущих публикациях "Вестника Мордовии", в создании модернизированного Т-62М учитывался опыт первых лет афганской войны, где противник интенсивно вел минную войну. Поэтому большое внимание уделялось мерам повышения противоминной стойкости.

Так, танки получили дополнительное бронирование днища в виде специального ячеистого каркаса, усиленную защиту аварийного люка.

Также в отделении управления между днищем и крышей корпуса установили пиллерс, который предотвращает прогиб днища при взрыве мины. Проведены специальные работы для защиты сидения механика-водителя. В результате у экипажа имеются большие шансы на выживание. Поэтому можно предположить, что находившиеся внутри бойцы не пострадали серьезно. А боевую машину можно вернуть в строй после ремонта.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Сирия
Продукция
Т-62
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