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Украина захотела купить у США истребители F-16 и комплексы Patriot

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Источник изображения: Фото: Ints Kalnins / Reuters

Вооруженные силы Украины хотят приобрести у США ударные вертолеты AH-64 Apache, истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon и противоракетные комплексы MIM-104 Patriot, пишет Ukrainian Military Pages.

По данным украинского издания, таким образом страна, в частности, "планирует обновить парк армейской авиации". "В военном ведомстве считают, что необходимо ликвидировать пробелы в возможностях украинской армии и отечественном оборонно-промышленном комплексе закупкой современного вооружения за рубежом", — пишет издание.

Начать закупки предлагается с AH-64 Apache.

В сентябре ТАСС, ссылаясь на источник Минобороны России, написало, что комплексы MIM-104 Patriot американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии из-за несоответствия заявленным характеристикам.

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Украина
Продукция
AH-64
F-16
Patriot ЗРК
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