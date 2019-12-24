Пекин обвинил Вашингтон в развязывании холодной войны

Ряд положений военного бюджета США, в котором предусматриваются поставки вооружений Тайваню, а также содержатся упоминания о поддержке Вашингтоном протестующих в Гонконге и ситуации в Синьцзяне в контексте прав мусульман-уйгуров, возмутили власти КНР.

Эти пункты необоснованны и предвзяты, здесь явное вмешательство во внутренние дела Китая, заявил спикер Комитета по международным отношениям Всекитайского собрания народных представителей Ю Вэньцзэ. Он отметил, что упоминание Тайваня в американском бюджете серьезно нарушает принцип "одного Китая", наносит значительный ущерб отношениям между Пекином и Вашингтоном, а также угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Ю Вэньцзэ призвал Соединенные Штаты отказаться от "своего менталитета и гегемонистской логики времен холодной войны", прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и "принять меры по немедленному устранению негативного воздействия, вызванного этим документом", сообщили китайские СМИ.