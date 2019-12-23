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Известия.ru

NASA опубликовало видео посадки Starliner на Землю

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Источник изображения: Фото: twitter.com

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало на своей странице в Twitter в воскресенье, 22 декабря, видеозапись посадки капсулы космического корабля Starliner, который вернулся на Землю после неудачного полета к Международной космической станции (МКС).

Космический корабль благополучно приземлился в 7:58 (15:58 мск). "Это первый случай, когда американскую капсулу удалось посадить на сушу", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как капсула на трех парашютах опускается на землю.

Ранее в воскресенье об успешном приземлении Boeing CST-100 Starliner на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико сообщил ведущий трансляции на сайте NASA.

В 10:00 (18:00 мск) должна была состояться совместная пресс-конференция NASA и Boeing.

Starliner впервые выполнил старт к МКС в беспилотном режиме 20 декабря. Запуск был произведен с комплекса Space Launch Complex 41 ВВС США на мысе Канаверал во Флориде при помощи ракеты-носителя Atlas V. Но после запуска произошел сбой оборудования, из-за чего космический аппарат не вышел на заданную орбиту.

Главной целью запуска являлась стыковка с МКС и подтверждение способности корабля к самостоятельному полету. Руководству американского аэрокосмического агентства пришлось отменить запланированную на 21 декабря стыковку. Представители NASA и Boeing заявили, что попробуют вернуть корабль на Землю за два дня.

Директор NASA Джим Брайденстайн подтвердил, что нештатная ситуация на Starliner была вызвана сбоем в системе подсчета полетного времени. Из-за этого корабль израсходовал больше топлива, чем предполагалось.

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