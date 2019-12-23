Приземлился в пустыне: что не так с кораблем Starliner

Космический корабль Starliner приземлился в Нью-Мексико

Корабль Starliner совершил посадку на полигоне в Нью-Мексико. В рамках первого испытательного полета в беспилотном режиме он должен был доставить на МКС грузы для астронавтов, однако из-за технических неисправностей не смог пристыковаться и после 48 часов на орбите вернулся на Землю.

Космический корабль Starliner компании Boeing приземлился в пустыне штата Нью-Мексико после неудачной попытки доставить на Международную космическую станцию (МКС) продукты и подарки для астронавтов, объявило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Беспилотную миссию прервали из-за технических неисправностей. Это первая мягкая наземная посадка, ранее американские капсулы садились только на воду.

Посадка Starliner состоялась в 15:58 по московскому времени на полигоне Уайт-Сэндс спустя 48 часов после неудачного запуска. Вместе с ним на Землю вернулась капсула с манекеном внутри. Более мягкое приземление корабля обеспечивали три парашюта и шесть подушек безопасности. Судя по опубликованным в Twitter-аккаунте NASA фотографиям, корабль находится в хорошем состоянии.

LIVE from @NASA_Johnson's Mission Control Center, join us for a #Starliner post-landing news conference with: - Administrator @JimBridenstine - Jim Chilton of @BoeingSpace - Steve Stich of our @Commercial_Crew Program https://t.co/o5blZtedlY - NASA (@NASA) December 22, 2019

"Starliner коснулся поверхности в пустыне в Нью-Мексико", - сказал ведущий трансляции, которая велась на сайте NASA.

В 15:23 мск начался контролируемый сход с орбиты. Через две минуты прошло успешное отделение сервис-модуля. В 15:46 корабль вошел в плотные слои атмосферы в северо-восточном направлении к побережью Мексики. В 15:53 произошло раскрытие вытяжных парашютов. Спустя еще две минуты был сброшен внутренний теплощит и надулись посадочные подушки.

Космический корабль осмотрела команда инженеров - они дежурили в предполагаемом месте посадки Starliner и прибыли к нему спустя несколько минут после приземления. Теперь специалистам предстоит более детально изучить причину неполадок. Аппарат доставят в штат Флорида, где, как ожидается, он пройдет подготовку для повторного использования.

"Мы протестировали большинство основных систем Starliner. Мы проверили способность аппарата выполнять маневры, его связь с МКС, все двигатели, бортовые компьютеры, тепловые системы и многое другое", - уточнил специалист NASA.

Starliner был запущен с авиабазы на мысе Канаверал во Флориде в пятницу, 20 декабря, с помощью ракеты-носителя Atlas V. Из-за сбоя в системе подсчета полетного времени он не смог достичь нужной точки, чтобы состыковаться с космической станцией. Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что, несмотря на неполадки, специалисты NASA и Boeing за время нахождения корабля на орбите успели провести множество испытаний. Все системы корабля, в том числе система управления и обеспечение жизнедеятельности экипажа, работали в штатном режиме. Инженерам удалось наладить связь между Starliner и МКС, что важно для будущих полетов.

"Результаты испытания будут использованы для сертификации новой транспортной системы для экипажей компании Boeing для полетов астронавтов на МКС и их возвращения", - пояснили в NASA.

Если бы полет прошел успешно, NASA смог бы сертифицировать Starliner для проведения пилотируемого полета.

Неудачный полет корабля негативно сказался на котировках Boeing. Сразу после того как аппарат не выполнил основную задачу, акции Boeing упали почти на 2%.

Starliner имеет массу 13 тонн и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет. Испытания его системы аварийного спасения состоялись в ноябре 2019 года на базе Уайт-Сэндс и продлились менее двух минут. Аппарат поднялся на высоту 1,3 км, после чего сработали парашюты и отделилась капсула для экипажа, которая позже совершила мягкую посадку.

Первый запуск CST-100 Starliner стал серьезным испытанием для Boeing. Компания соперничает с космическим гигантом Space X миллиардера Илона Маска. В марте его компания провела успешный беспилотный полет своей капсулы Crew Dragon на космическую станцию. Она отправилась с манекеном персонажа из фильма "Чужой" Эллен Рипли на борту и состыковалась с МКС. 8 марта корабль вернулся на Землю.

Первые пилотные пуски обе компании смогут обеспечить, как ожидается, в 2020 году. Американские астронавты уже тренируются перед этими полетами.

Программа NASA Space Transportation System по доставке людей и грузов на околоземную орбиту завершилась в 2011 году. После этого доставку людей на МКС осуществляли только российские одноразовые трехместные корабли "Союз" - они менее вместительны, чем Crew Dragon и Starliner.

Общая стоимость на разработку многоразовых космических кораблей составила $6,8 млрд.

За несколько дней до запуска российский робот Федор назвал американскую ракету Atlas с установленным на нее кораблем Starliner "страшной". "Бедная ракета. Кто же тебя такой страшной сделал? Не могу поверить, что это Boeing..." - написал он в Twitter. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин не стал признавать слова Федора официальной позицией корпорации.

Отдел "Наука"