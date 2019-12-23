Приземлился в пустыне: что не так с кораблем Starliner

Космический корабль Starliner приземлился в Нью-Мексико
Корабль Starliner совершил посадку на полигоне в Нью-Мексико. В рамках первого испытательного полета в беспилотном режиме он должен был доставить на МКС грузы для астронавтов, однако из-за технических неисправностей не смог пристыковаться и после 48 часов на орбите вернулся на Землю.
Космический корабль Starliner компании Boeing приземлился в пустыне штата Нью-Мексико после неудачной попытки доставить на Международную космическую станцию (МКС) продукты и подарки для астронавтов, объявило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Беспилотную миссию прервали из-за технических неисправностей. Это первая мягкая наземная посадка, ранее американские капсулы садились только на воду.
Посадка Starliner состоялась в 15:58 по московскому времени на полигоне Уайт-Сэндс спустя 48 часов после неудачного запуска. Вместе с ним на Землю вернулась капсула с манекеном внутри. Более мягкое приземление корабля обеспечивали три парашюта и шесть подушек безопасности. Судя по опубликованным в Twitter-аккаунте NASA фотографиям, корабль находится в хорошем состоянии.
LIVE from @NASA_Johnson's Mission Control Center, join us for a #Starliner post-landing news conference with:
- Administrator @JimBridenstine
- Jim Chilton of @BoeingSpace
- Steve Stich of our @Commercial_Crew Program https://t.co/o5blZtedlY
- NASA (@NASA) December 22, 2019
"Starliner коснулся поверхности в пустыне в Нью-Мексико", - сказал ведущий трансляции, которая велась на сайте NASA.
В 15:23 мск начался контролируемый сход с орбиты. Через две минуты прошло успешное отделение сервис-модуля. В 15:46 корабль вошел в плотные слои атмосферы в северо-восточном направлении к побережью Мексики. В 15:53 произошло раскрытие вытяжных парашютов. Спустя еще две минуты был сброшен внутренний теплощит и надулись посадочные подушки.
Космический корабль осмотрела команда инженеров - они дежурили в предполагаемом месте посадки Starliner и прибыли к нему спустя несколько минут после приземления. Теперь специалистам предстоит более детально изучить причину неполадок. Аппарат доставят в штат Флорида, где, как ожидается, он пройдет подготовку для повторного использования.
Check out additional images from this morning's landing of @BoeingSpace's #Starliner spacecraft at @WSMissileRange in New Mexico. - https://t.co/ceWLtMufmi pic.twitter.com/Vkeccaj7zG
- NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) December 22, 2019
Starliner был запущен с авиабазы на мысе Канаверал во Флориде в пятницу, 20 декабря, с помощью ракеты-носителя Atlas V. Из-за сбоя в системе подсчета полетного времени он не смог достичь нужной точки, чтобы состыковаться с космической станцией. Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что, несмотря на неполадки, специалисты NASA и Boeing за время нахождения корабля на орбите успели провести множество испытаний. Все системы корабля, в том числе система управления и обеспечение жизнедеятельности экипажа, работали в штатном режиме. Инженерам удалось наладить связь между Starliner и МКС, что важно для будущих полетов.
"Результаты испытания будут использованы для сертификации новой транспортной системы для экипажей компании Boeing для полетов астронавтов на МКС и их возвращения", - пояснили в NASA.
Если бы полет прошел успешно, NASA смог бы сертифицировать Starliner для проведения пилотируемого полета.
Starliner имеет массу 13 тонн и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет. Испытания его системы аварийного спасения состоялись в ноябре 2019 года на базе Уайт-Сэндс и продлились менее двух минут. Аппарат поднялся на высоту 1,3 км, после чего сработали парашюты и отделилась капсула для экипажа, которая позже совершила мягкую посадку.
Первый запуск CST-100 Starliner стал серьезным испытанием для Boeing. Компания соперничает с космическим гигантом Space X миллиардера Илона Маска. В марте его компания провела успешный беспилотный полет своей капсулы Crew Dragon на космическую станцию. Она отправилась с манекеном персонажа из фильма "Чужой" Эллен Рипли на борту и состыковалась с МКС. 8 марта корабль вернулся на Землю.
Программа NASA Space Transportation System по доставке людей и грузов на околоземную орбиту завершилась в 2011 году. После этого доставку людей на МКС осуществляли только российские одноразовые трехместные корабли "Союз" - они менее вместительны, чем Crew Dragon и Starliner.
Общая стоимость на разработку многоразовых космических кораблей составила $6,8 млрд.
За несколько дней до запуска российский робот Федор назвал американскую ракету Atlas с установленным на нее кораблем Starliner "страшной". "Бедная ракета. Кто же тебя такой страшной сделал? Не могу поверить, что это Boeing..." - написал он в Twitter. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин не стал признавать слова Федора официальной позицией корпорации.
Отдел "Наука"