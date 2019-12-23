Новые средства коммуникации с населением для спецназа США

По за­яв­ле­нию Ко­ман­до­ва­ния спе­ци­аль­ных опе­ра­ций США (SOCOM) новые ин­стру­мен­ты на основе ис­кус­ствен­но­го ин­тел­лек­та должны дать аме­ри­кан­ским во­ен­ным мощное пре­иму­ще­ство. Когда элит­ные сол­да­ты зав­траш­не­го дня будут убеж­дать мест­ное на­се­ле­ние под­дер­жать за­не­сен­ную из США де­мо­кра­тию, то по неви­ди­мым глазу био­мет­ри­че­ским сиг­на­лам они смогут узнать, на­сколь­ко эти дикари про­чув­ство­ва­ли тор­же­ствен­ность мо­мен­та, осо­зна­ли важ­ность про­изо­шед­ше­го и готовы к со­труд­ни­че­ству с ок­ку­па­ци­он­ны­ми вой­ска­ми. А когда но­си­те­лей де­мо­кра­тии при­жи­ма­ет вра­же­ский огонь, они смогут про­сты­ми же­ста­ми рук обо­зна­чить цели для воз­душ­ной под­держ­ки, или управ­лять роями дронов всего несколь­ки­ми го­ло­со­вы­ми ко­ман­да­ми.

Это лишь неко­то­рые из сверх­че­ло­ве­че­ских воз­мож­но­стей, ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли из SOCOM недав­но с гор­до­стью про­де­мон­стри­ро­ва­ли, сказал глав­ный тех­ни­че­ский ди­рек­тор SOFWERX Брайан Эндрюс. SOFWERX - это парт­нер­ство по про­то­ти­пи­ро­ва­нию и ин­но­ва­ци­ям, ко­то­рым ру­ко­во­дят SOCOM и неком­мер­че­ская ком­па­ния DEFENSEWERX.

SOFWERX также раз­ра­ба­ты­ва­ет "ав­то­ном­ную био­ин­фу­зи­он­ную ме­ди­цин­скую ру­баш­ку", ко­то­рая сможет обес­пе­чить де­таль­ную био­фи­зи­че­скую об­рат­ную связь о со­сто­я­нии сол­да­та - умная одежда сможет опо­ве­стить, если ранят хо­зя­и­на, со­об­щит врачу жиз­нен­ные по­ка­за­те­ли, ча­сто­ту ды­ха­ния, пульс, сказал Эндрюс.

Ком­па­ния уже про­те­сти­ро­ва­ла "ин­стру­мент фи­зио­ло­ги­че­ско­го ана­ли­за", чтобы помочь бойцам в ре­аль­ном вре­ме­ни понять, на­сколь­ко ино­стран­цы по­ни­ма­ют пе­ре­да­ва­е­мую им вер­баль­ную ин­фор­ма­цию.

"Мы ис­поль­зу­ем до­воль­но много сен­со­ров. С по­мо­щью ви­зу­аль­ной ин­фор­ма­ции о мик­ро­ми­ми­ке, из­ме­не­ни­ях сер­деч­но­го ритма и тем­пе­ра­ту­ры тела, ана­ли­за голоса, вы смо­же­те опре­де­лить чув­ства со­бе­сед­ни­ка. Мы можем точно рас­по­знать, когда те­сти­ру­е­мый на­чи­на­ет нерв­ни­чать при кон­крет­ном во­про­се", - сказал Эндрюс.

Был отыг­ран сце­на­рий, когда сол­да­ты США ока­за­лись в де­ревне, где ИГИЛ за­ни­ма­ет­ся вер­бов­кой. Пока опе­ра­тор раз­го­ва­ри­ва­ет со ста­рей­ши­на­ми, уго­ва­ри­вая выдать их членов ИГИЛ, оружие, нар­ко­ти­ки, аген­тов Путина, деньги и цен­но­сти, си­сте­ма со­би­ра­ет и ин­тер­пре­ти­ру­ет данные. В ре­аль­ном вре­ме­ни или позже (чтобы не от­вле­кать) си­сте­ма по­ка­жет, точно ли жители де­рев­ни поняли ин­фор­ма­цию и бла­го­склон­но ли они от­но­сят­ся к по­слан­ни­ку, вне за­ви­си­мо­сти от того, что они при этом го­во­ри­ли.

Сейчас SOCOM фор­ми­ру­ет сов­мест­ную це­ле­вую группу по рас­про­стра­не­нию ин­но­ва­ций. В бли­жай­шие месяцы эта группа про­ве­дет кон­суль­та­ции в рамках SOCOM с такими бо­е­вы­ми под­раз­де­ле­ни­я­ми как мор­ские котики, ар­мей­ские рейн­дже­ры и т.д., чтобы вы­яс­нить их по­треб­ность в этих новых со­вре­мен­ных сред­ствах. Кроме того SOCOM хочет, чтобы ИИ по­мо­гал ко­манд­но­му со­ста­ву лучше по­ни­мать про­ис­хо­дя­щее на поле боя.

Особо от­ме­ча­ет­ся, что все дей­ствия SOCOM будут на 100% со­от­вет­ство­вать новым эти­че­ским прин­ци­пам ис­поль­зо­ва­ния ИИ, раз­ра­бо­тан­ны­ми Со­ве­том по ин­но­ва­ци­ям в об­ла­сти обо­ро­ны.