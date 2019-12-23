Новые средства коммуникации с населением для спецназа США

По заявлению Командования специальных операций США (SOCOM) новые инструменты на основе искусственного интеллекта должны дать американским военным мощное преимущество. Когда элитные солдаты завтрашнего дня будут убеждать местное население поддержать занесенную из США демократию, то по невидимым глазу биометрическим сигналам они смогут узнать, насколько эти дикари прочувствовали торжественность момента, осознали важность произошедшего и готовы к сотрудничеству с оккупационными войсками. А когда носителей демократии прижимает вражеский огонь, они смогут простыми жестами рук обозначить цели для воздушной поддержки, или управлять роями дронов всего несколькими голосовыми командами.
Это лишь некоторые из сверхчеловеческих возможностей, которые исследователи из SOCOM недавно с гордостью продемонстрировали, сказал главный технический директор SOFWERX Брайан Эндрюс. SOFWERX - это партнерство по прототипированию и инновациям, которым руководят SOCOM и некоммерческая компания DEFENSEWERX.
SOFWERX также разрабатывает "автономную биоинфузионную медицинскую рубашку", которая сможет обеспечить детальную биофизическую обратную связь о состоянии солдата - умная одежда сможет оповестить, если ранят хозяина, сообщит врачу жизненные показатели, частоту дыхания, пульс, сказал Эндрюс.
Компания уже протестировала "инструмент физиологического анализа", чтобы помочь бойцам в реальном времени понять, насколько иностранцы понимают передаваемую им вербальную информацию.
"Мы используем довольно много сенсоров. С помощью визуальной информации о микромимике, изменениях сердечного ритма и температуры тела, анализа голоса, вы сможете определить чувства собеседника. Мы можем точно распознать, когда тестируемый начинает нервничать при конкретном вопросе", - сказал Эндрюс.
Был отыгран сценарий, когда солдаты США оказались в деревне, где ИГИЛ занимается вербовкой. Пока оператор разговаривает со старейшинами, уговаривая выдать их членов ИГИЛ, оружие, наркотики, агентов Путина, деньги и ценности, система собирает и интерпретирует данные. В реальном времени или позже (чтобы не отвлекать) система покажет, точно ли жители деревни поняли информацию и благосклонно ли они относятся к посланнику, вне зависимости от того, что они при этом говорили.
Сейчас SOCOM формирует совместную целевую группу по распространению инноваций. В ближайшие месяцы эта группа проведет консультации в рамках SOCOM с такими боевыми подразделениями как морские котики, армейские рейнджеры и т.д., чтобы выяснить их потребность в этих новых современных средствах. Кроме того SOCOM хочет, чтобы ИИ помогал командному составу лучше понимать происходящее на поле боя.
Особо отмечается, что все действия SOCOM будут на 100% соответствовать новым этическим принципам использования ИИ, разработанными Советом по инновациям в области обороны.