Nihon Keizai (Япония): Россия возмущена тем, что Китай ворует военные технологии

Как бы Москва ни была возмущена тем, что Пекин копирует российские технологии, в ближайшее время она вряд ли пойдет на сокращение экспорта оружия в Китай, утверждает Дмитрий Саймс.

То, что Пекин выходит на роль главного экспортера вооружений — для Москвы палка о двух концах

Москва - Москва редко публично демонстрирует недовольство Пекином, но на этот раз российская государственная оборонная корпорация Ростех обвинила Китай в незаконном воспроизведении целого ряда российского оружия и другой военной техники.

"Несанкционированное копирование наших вооружений за рубежом - огромная проблема. За последние 17 лет было зарегистрировано 500 таких случаев, - сказал 14 декабря Евгений Ливадный, начальник отдела проектов интеллектуальной собственности Ростеха. - Один только Китай воспроизводил наши авиационные двигатели, самолеты Сухого, палубные реактивные самолеты, системы противовоздушной обороны, переносные зенитно-ракетные комплексы и строил аналоги систем "земля-воздух‟ средней дальности "Панцирь‟".

Жалобы от Ростеха на то, что Китай воспроизводит российские технологии, начали поступать в то самое время, когда между двумя странами во всю идет торговля оружием. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (According to the Stockholm International Peace Research Institute), Россия была крупнейшим поставщиком оружия в Китай между 2014 и 2018 годами, и именно на долю России в этот период приходилось 70% китайского импорта.

Даже самое современное вооружение России не запрещено к продаже. В 2015 году Россия продала шесть своих зенитных систем С-400 и 24 истребителя Су-35 Китаю за 5 миллиардов долларов.

Как бы Москва ни была возмущена тем, что Пекин копирует российские технологии, в ближайшее время она вряд ли пойдет на сокращение экспорта оружия в Китай. Эксперты говорят, что геополитические и экономические интересы дают России мощный стимул преуменьшать значение китайской обратной инженерии.

"Всегда плохо, когда кто-то копирует ваше оружие без разрешения, - говорит Андрей Фролов, главный редактор журнала "Экспорт вооружений‟. - Но мне, по правде говоря, кажется, что раз уж Россия продолжает военное сотрудничество с Китаем, значит, это не слишком критично [для нее]".

Китай давно воспроизводит российское вооружение. В 90-е годы Китай приобрел российские элитные истребители Су-27 и ракетные комплексы С-300. Позже Пекин использовал их в качестве образцов для разработки собственных истребителей "Джей-11" (J-11) и ракет класса "земля-воздух" "Эйч-кью-9" (HQ-9).

Столь вопиющее заимствование технологий встревожило многих представителей российского военно-промышленного комплекса, побудив Москву сопротивляться копированию, пояснил Вадим Козюлин, директор проекта по азиатской безопасности ПИР-Центра.

Россия приняла ряд мер, чтобы остановить эту практику. Например, она настаивала на том, чтобы Китай делал оптовые закупки оружия, а не покупал лишь несколько образцов - в таком случае оружие, вероятно, подверглось бы инженерному анализу. Россия также настаивала на том, что в контрактах будут прописаны гарантии от кражи технологий и даже пыталась получить лицензионные отчисления за китайские копии российского оружия.

Однако, как признает Вадим Козюлин, эти меры оказались не слишком эффективными. "Мы пытались бороться с этой проблемой различными способами, но без особого успеха", - говорит он.

Обеспокоенность России тем, что китайцы копируют ее технологии, способствовала быстрому снижению торговлей оружия между двумя странами в середине 2000-х годов. Если в 2005 году на долю Китая приходилось 60% российского экспорта вооружений, то к 2012 году этот показатель снизился до 8,7%.

Только после украинского кризиса 2014 года - когда Россия отдалилась от Запада и начала искать расположения Китая, торговля оружием и военное сотрудничество между Москвой и Пекином возобновились.

Сегодня Россия признает заимствование технологий китайцами неизбежной издержкой ведения бизнеса со своим южным соседом, пояснил старший научный сотрудник Института Дальневосточных исследований Российской академии наук Василий Кашин.

"[Кража технологий] - это общая проблема всех компаний, которые ведут бизнес с Китаем, но не было ни одного случая заимствования технологий, который заставил бы кого-либо отвернуться от китайского рынка - самого ценного рынка в мире", - сказал он.

Кашин добавил, что теперь у россиян складывается ощущение, что китайский инженерный анализ не так уж и опасен. Он утверждал, что даже если Пекин будет успешно копировать оружие, Россия все равно сохранит за собой технологическое преимущество.

"Некоторые технологии невозможно скопировать в разумные сроки, - сказал Кашин. - Копирование старых технологий занимает столько же времени, сколько и разработка новых. Намного проще взять китайские деньги, инвестировать их в собственное развитие и позволить китайцам делать все, что они захотят".

Бурное развитие геополитического партнерства между Москвой и Пекином также помогло ослабить опасения России по поводу риска вооружения Китая.

"Если взглянуть на то, как китайцы наращивают свои вооруженные силы, мы увидим, что они постоянно сокращают сухопутные силы, одновременно укрепляя военно-морской флот. Это дает нам понять, каковы их намерения: их растущая военная мощь направлена на Америку и ее союзников", - считает Кашин.

Но есть и другие проблемы. По словам Андрея Фролова из журнала "Экспорт Вооружений", тот факт, что благодаря десятилетиям повышенных военных расходов и заимствованию иностранных технологий Китай сам становится крупнейшим экспортером вооружений, является для России одновременно и "кризисом, и возможностью".

"С одной стороны, Россия обеспокоена тем, что Китай постепенно вытеснит ее с традиционных рынков вооружений, - говорит он. - Но, с другой стороны, у Китая есть деньги и желание сотрудничать, так что это может оказаться для России возможностью продвинуться с помощью китайских денег и технологий".

По словам Вадима Козюлина, еще одной трудностью для Москвы будет ослабление интереса Китая к сотрудничеству по вооружениям. Он отметил, что военно-промышленный комплекс Китая уже превзошел российский по ряду направлений.

"Становится все труднее предлагать Китаю что-то новое, поэтому политика России заключается в том, чтобы перейти от продажи оружия к совместной разработке, - говорит он. - Я не знаю, в какой степени эта новая модель заинтересует Китай, поскольку он предпочитает производить все самостоятельно, а из-за рубежа импортировать только технологии. Но Россия постарается найти общие интересы и взаимопонимание".

Дмитрий Саймс (Dimitri K. Simes)