"Никакие бронежилеты не помогут": В Польше заявили о возможности создания термобарических боеприпасов

Источник изображения: Военный технологический университет Польши

В польской прессе, освещающей события военной и военно-технической направленности, появился материал, в котором заявлено о способности польской промышленности создать особый вид боеприпасов. Речь идёт о статье в издании Defence24.

Автор материала пишет о том, что польская промышленности "может создать термобарические боеприпасы". Отмечается, что такие боеприпасы "являются идеальным дополнением к классическим типам боеприпасов, включая кумулятивные".

Автор сообщает читателям, что термобарические боеприпасы поражают цели, создавая высокие температуру и давление.

Из материала:

Более продолжительная по времени своего воздействия ударная волна даёт возможность наносить ущерб в помещениях, включая комнаты зданий, бункеры, туннели. Это позволяет поражать живую силу противника, находящуюся в укрытии. Никакие бронежилеты в этом случае не помогут.

Приводится в качестве примера использование термобарических боеприпасов советскими войсками в Афганистане. Отдельно рассматривается вариант воздействия огнемётов на противника.

В польском издании отмечается, что термобарические боеприпасы производились на территории Чехии и Болгарии.

В статье говорится о том, что у Польши существовал проект по авиабомбе LBPP-100 "Teisy". Технологии создания термобарических боеприпасов, как отмечается, сохраняются в Военном технологическом университете, где работами такого рода занимаются в лаборатории профессора Станислава Кудзилы.

Из статьи:

Работа, выполненная в Военном технологическом университете, очень продвинута, и лабораторные испытания местных термобарических материалов были успешно завершены. В течение более двух лет они испытывались в полевых условиях.

Отдельно отмечается, что испытания термобарических зарядов в сравнении с обычными тротиловыми шашками были проведены в декабре 2018 года в экспериментальной шахте "Барбара" в местечке Миколуве.

Из статьи:

Последнее испытание было проведено в августе 2019 года в Skarżysko Kamienna.

Взрыв осуществлялся на полигоне, где была установлена конструкция, имитирующая укрытие.

О том, когда польская промышленность собирается начать производство термобарических боеприпасов в нуждах польской армии, не сообщается.