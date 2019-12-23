Американская посылка в СССР: 300 атомных бомб с доставкой на дом

Сбрасывать атомные бомбы мощностью до 9 мегатонн, "подвергая систематическому разрушению" 1200 городов. 22 декабря 2015 года Национальные архивы США рассекретили список целей, составленный в 1956 году на случай ядерной войны с СССР: 800 страниц о способах массового уничтожения.

Список начинали Москва и Ленинград, но он касался не только СССР, а всех государств Варшавского договора. При этом на 13 месте указан Пекин, который к антинатовскому блоку не имел отношения. США планировали разобраться "заодно" и с Китаем. Как говорится, чтоб два раза не вставать.

Американская крылатая ракета класса "воздух — земля" AGM-86B Источник изображения: © Tinker Air Force Base

Самолет хорошо, а ракета лучше

Для каждого крупного города подготовили отдельный перечень "ударных точек". В той же Москве их предполагалось 179. В качестве "самостоятельной цели" указывалось население. Помимо советской столицы это касалось в первую очередь Восточного Берлина и Варшавы.

Варианты ядерной войны с СССР в США просчитывали с 1948 года – к середине 1950-х их было не менее пяти. То, что СССР разработал ядерное оружие, американцев долго не тревожило. Они имели средства доставки атомных бомб – стратегические бомбардировщики в Западной Европе. А у СССР не было ничего, на чем можно было бы "привезти" то же самое в соседнее полушарие. Но в 1957 году появились советские баллистические ракеты. И в тот же год "список целей" был сдан в архив.

Возмездие – только в кино

О существовании и списка, и стратегических планов до него в СССР знали благодаря разведке. План "Дропшот", например, предполагал, что на СССР будет сброшено 300 атомных и 250 тысяч обычных бомб, территория будет оккупирована и поделена на четыре части между дивизиями НАТО численностью 20 млн человек. США особенно и не скрывали подобные идеи, даже пропагандировали их в кинематографе тех лет.

Ядерные испытания США 1945-1962 Источник изображения:

"Расчет был на то, что Советский Союз будет вести себя хорошо, помня о страшной угрозе", – так считает доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Иван Цветков:

"Американцы разработали стратегию сдерживания СССР на основе так называемого массированного возмездия за любой факт "неадекватного" с точки зрения США поведения. Все это было, конечно, неприятно, тем не менее тогдашние советские лидеры действовали достаточно уверенно, ну а в 1957 году односторонние угрозы оказались просто бессмысленными".

В год составления списка случилось то, что, наверное, могло бы стать поводом для возмездия со стороны США: в Венгрии чуть не произошла революция. Попытка была, как известно, жестоко подавлена СССР и союзниками по Варшавскому договору. По мнению некоторых историков, венгры так решительно начали бороться за самостоятельность и демократизацию, потому что знали: американцы запугивают Москву, и советское руководство не осмелится противодействовать. "Но оно осмелилось, – заметил Иван Цветков, – и никакого возмездия не последовало". Это был план-страшилка. Никто не собирался его применять.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik