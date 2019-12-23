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РИА Новости

Санитарный кордон. Зачем Соединенным Штатам нужна Эстония

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Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Arvamusfestival/ Johan - Paul Hion / "Pealtnägija" versus presidendikandidaadid

Министр внутренних дел Эстонии проговорился и раскрыл "тайную роль" своей страны в мировой политике. А по сути, подтвердил очевидные и давно известные факты.

Глава МВД Эстонии, он же председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме, выступая в университетском Тарту перед своими однопартийцами, рассказал, почему так важны для США страны Балтии вообще, и Эстония в частности.

"Поверьте мне, ни в коей мере, ни на секунду не будет в интересах Соединенных Штатов допустить возникновение ситуации, где Германия и Россия будут заодно, где возникнет Большая Евроазиатская коалиция, чьим единственным естественным противником будут Соединенные Штаты Америки. Большая Евроазиатская коалиция означает Китай, Россия, Западная Европа. Американцам нужны мы, американцам нужна наша независимость, американцы нуждаются в нас как в санитарном кордоне, чтобы эта коалиция не возникла", – заявил Хельме.

Быть занозой, способной разрушить мирную и здоровую жизнь других государств – сомнительная честь, но такова реальность, и мы в ней живем. Слова Хельме подтверждаются делами правительства США на территории Эстонии. И дел этих уже немало. В частности, несколько лет тому назад правительство Эстонии одобрило соглашение, по которому вооруженные силы США могут использовать по своему усмотрению объекты эстонских сил обороны. В их число вошли важнейшие – авиабаза в Эмари и центральный полигон в Тапа .

Список объектов в дальнейшем может быть расширен, он зависит только лишь от желания и потребностей американцев. Мы знаем, что в Эстонии находятся подразделения специального назначения НАТО, предназначенные для участия в "гибридной войне". Об этом рассказал американский генерал Филипп Бридлав, он же пояснил, что без этого никак нельзя, ведь в прибалтийских государствах весьма велик процент русскоязычного населения.

В Тарту, там, где держал свою историческую речь Март Хельме, находится крупнейший в Европе киберполигон НАТО. Полигон представляет собой виртуальную среду, где проводится обучение военных руководителей и специалистов "принятию стратегических решений в сфере киберзащиты". Планы развития киберполигона предполагают автоматизацию процессов "генерирования оборонительных и наступательных средств" кибервойны. Этот виртуальный полигон является постоянной площадкой для проведения крупнейших учений военного блока под названием "Киберкоалиция".

Стратегические бомбардировщики ВВС США, способные нести ядерное оружие на борту, регулярно посещают воздушное пространство прибалтийской республики, прокладывая маршруты вдоль границ с Россией. Таким образом, выстраивая демонстративное противостояние НАТО и России, США втягивают все страны-члены этого военного блока, в том числе и Германию, в решение своих политико-экономических интересов, вовсе не заботясь о последствиях. Мир между Европой и Россией, подкрепленный соответствующими договорами, развитием экономических отношений станет началом заката заокеанской империи, которого она старается избежать любыми способами. В том числе и использую таких верных помощников как Латвия, Литва и Эстония.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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