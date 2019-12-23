В Турции заявили, что санкции из-за С-400 не повлияют на страну

МОСКВА, 22 декабря/ Радио Sputnik. Введенные США санкции в отношении Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 не окажут негативного влияния на турецкую экономику, заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который запрещает передавать Турции истребители F-35, пока в Анкаре не откажутся от российских систем С-400.

"Когда США только начали проводить активную санкционную политику, угрозы Вашингтона еще могли оказать незначительное психологическое давление на страны. Однако, чем чаще используют этот инструмент, тем меньшее влияние имеют ограничения. На мой взгляд, американские санкции никак не повлияют на Турцию, в том числе с экономической точки зрения", – цитирует Шентопа РИА Новости.

Спикер напомнил, что санкции остаются одним из основных инструментов давления и угроз Вашингтона, которыми активно пользуется в особенности администрация Трампа. Шентоп полагает, что США вводят санкции против тех стран, с которыми не могут наладить желаемые отношения.

"Мы и ранее сталкивались с негласными санкциями. Турция с самого начала входит в число участников проекта самолетов пятого поколения F-35, но американцы не хотели отдавать нам самолеты, за которые Турция заплатила", – добавил он.

По мнению Шентопа, санкции не скажутся и на оборонном потенциале Турции, учитывая уровень развития оборонпрома страны. Спикер подчеркнул, что негативное отношение к Турции проявилось и в рамках других оборонных инициатив, в том числе создания беспилотников и приобретения систем ПВО Patriot.

"Могу напомнить, каким стал шаг Турции в ответ на отказ от продажи Patriot. Мы воспользовались альтернативой и приобрели комплексы С-400. Это доказывает, что Турция проводит независимую политику и решения отдельной страны, в том числе и США, не могут повлиять на ее планы", – разъяснил Шентоп.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в турецко-американских отношениях, начались в середине июля этого года.

Как ранее заявлял президент Турции Реджеп Эрдоган, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Несмотря на то, что Вашингтон потребовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, угрожая задержать или вовсе отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), Анкара отказалась идти на уступки.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии баз.