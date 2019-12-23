Мы им покажем: Россия готова допустить американцев к "Сармату"

Россия готова показать США "Сармат", заявил Лавров

Российская сторона может показать американцам новейший ракетный комплекс "Сармат", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, Москва готова включить эту систему в СНВ-3. Он добавил, что Россия не намерена "загонять" Китай в договор о сокращении вооружений - хотя президент США Дональд Трамп считает иначе. Тем не менее, многосторонний подход к новому договору Москва поддерживает.

Россия готова вживую показать "в какой-то момент" американской стороне ракетный комплекс "Сармат". Об этом в эфире Первого канала заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы уже сказали американцам, что презентовали наши новые системы, в том числе гиперзвуковое оружие. Исходим из того, что системы "Авангард" и "Сармат" покрываются договором [СНВ-3]. Причем "Авангард" мы уже презентовали американцам вживую и на определенной стадии будем готовы сделать это с "Сарматом".

По словам Лаврова, Россия готова встраивать обе ракетные системы в СНВ-3 - если договор будет продлен. Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известного также как СНВ-3, истекает 5 февраля 2021 года.

Министр подчеркнул, что СНВ-3 не покрывает все остальные системы вооружений, представленные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию весной 2018 года.

"Мы готовы вести отдельный, параллельный разговор [по этим системам]. Это возможно исключительно в рамках обсуждения всего комплекса проблем, который влияет на стратегическую стабильность", - добавил Лавров.

Глава МИДа также вспомнил о словах германского канцлера конца XIX века Отто фон Бисмарка: в военном деле решающую роль играет потенциал, а не намерения - вне зависимости от их благого или неразумного характера. Лавров отметил, что договор о сокращении стратегических вооружений в любом случае не может исчерпать все проблемы, поскольку постоянно появляются новые технологии.

Кроме того, российский министр коснулся международной стороны сокращения вооружений. По его словам, Москва не будет "затаскивать" Китай в СНВ, если Пекин будет против. Однако президент США Дональд Трамп, напротив, выступает за включение китайцев в переговоры.

"Они [китайцы] сказали, что их ядерные стратегические силы и по масштабу, и по структуре не сопоставимы с ядерными силами России и США. Поэтому они не видят никакого резона для переговоров и не будут в них участвовать", - добавил Лавров.

Тем не менее, Россия готова обсуждать "многосторонние" подходы и поддерживает включение в договор Великобритании и Франции.

В целом, заявил Лавров, вопрос о продлении СНВ остается в подвешенном состоянии. Путин решительно поддерживает пролонгацию договора или заключение нового соглашения. У Вашингтона же "теперь нет отговорок", подытожил министр, и Москва "надеется на конструктив". Отметим, что СНВ-3 - единственный сохранившийся российско-американский договор, сдерживающий гонку вооружений - после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее российские военные продемонстрировали американским специалистам ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что это было сделано в период с 24 по 26 ноября на территории России в рамках реализации СНВ-3.

"Авангард" - это комплекс стратегического назначения с МБР, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. Согласно информации из открытых источников, боевой блок разработан "НПО машиностроения" в подмосковном Реутове и испытывался с 2004 года. Он может лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 раз превышающей звук. При этом он маневрирует по курсу и высоте и преодолевает противоракетную оборону.

Весной президент России Владимир Путин на встрече с высшим генералитетом и прокурорами сообщил о завершающей стадии испытаний межконтинентальной тяжелой баллистической ракеты "Сармат".

"Успешно проходят завершающие испытания ракеты "Сармат", поставлены на боевое дежурство [гиперзвуковой авиационный ракетный] комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет" [противовоздушное и противоракетное оружие]", - отметил глава государства.

Вес ракеты "Сармат" - более 200 т, она имеет короткий активный участок полета, что замедляет ее перехват средствами ПРО. "У новой системы ограничения по дальности практически нет", - подчеркнул президент, обратив внимание, что комплекс может вооружаться большим количеством боеприпасов.

"Сармат" способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс, добавил Путин.

Иван Апулеев