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ТАСС

NASA и Boeing успешно посадили Starliner

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Источник изображения: © NASA via AP, архив

Посадка прошла в штатном режиме при помощи трех парашютов

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и корпорации Boeing успешно совершили посадку корабля Starliner на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико. Трансляция ведется в воскресенье на сайте американского космического ведомства.

Посадка состоялась по плану - в 07:58 по времени Восточного побережья США (15:58 мск). Она осуществлялась в штатном режиме при помощи трех парашютов. "Starliner коснулся поверхности в пустыне в Нью-Мексико", - указал ведущий трансляции на сайте NASA. Ранее он подчеркнул, что использованный в этом полете корабль планируется доставить в штат Флорида, где он пройдет подготовку для повторного использования.

В субботу глава американского космического ведомства Джим Брайденстайн подчеркнул, что несмотря на неудачную попытку стыковки корабля с Международной космической станцией (МКС), специалистам NASA и Boeing удалось за время нахождения корабля на орбите провести "множество запланированных испытаний". В свою очередь вице-президент Boeing Джим Чилтон подчеркнул, что все системы корабля работали в заданном режиме, включая системы управления кораблем и обеспечения жизнедеятельности экипажа. Чилтон отметил, что специалистам удалось наладить связь между кораблем и МКС, что было крайне важно для будущих полетов

Новый американский корабль Starliner, разработанный корпорацией Boeing, имеет массу 13 тонн, рассчитан на экипаж из семи астронавтов и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет. Он был впервые запущен в пятницу в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Atlas V. Стыковка с МКС планировалась на 22 декабря, однако в полете произошла нештатная ситуация, вызванная сбоем в системе подсчета полетного времени, из-за чего стыковка с орбитальным комплексом была отменена. В итоге корабль было решено вернуть на Землю.

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