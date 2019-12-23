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Известия.ru

Лавров заявил о готовности встроить "Авангарды" и "Сарматы" в СНВ-3

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Россия готова "встраивать" ракетные комплексы "Авангард" и "Сармат" в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), неофициальное название которого — СНВ-3, когда он будет продлен. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, которая выйдет в эфир в воскресенье вечером, 22 декабря.

"Исходим из того, что системы "Авангард" и "Сармат" покрываются Договором. Мы готовы встраивать эти вооружения и системы в существующий Договор СНВ-3, разумеется, когда он будет", — приводит ТАСС слова министра из телепрограммы.

Лавров добавил, что "Авангард" уже презентовали американцам вживую и на "определенной стадии" покажут "Сармат".

По словам министра, остальные системы, которые президент России Владимир Путин презентовал в послании Федеральному собранию страны в марте 2018 года, не покрываются СНВ-3. "Мы сказали, что по этим системам, равно как и по новым технологическим военным системам США, мы готовы вести отдельный, параллельный разговор", — сказал Лавров.

"Авангард" — стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. В феврале 2019 года Путин в послании Федеральному собранию заявил о начале серийного производства этих комплексов. Минобороны России 24–26 ноября впервые продемонстрировали "Авангард" американской инспекционной группе в рамках реализации договора между Россией и США СНВ-3 .

Межконтинентальная баллистическая "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода", по классификации НАТО — SS–"Сатана", в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН. Перевооружение планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии, отмечает "Интерфакс". В конце мая Минобороны анонсировало пуски "Сарматов" в период с 2019 по 2021 год.

24 января 2019 сообщалось, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ставит под угрозу и СНВ-3. Глава МИД России призвал не затягивать обсуждение вопроса о продлении договора. В мае в американский конгресс внесли законопроект о продлении договора до февраля 2026 года.

СНВ-3 подписали Москва и Вашингтон в 2010 году, он истекает в феврале 2021 года. Соглашение предполагает, что обе стороны сократят ядерный арсенал таким образом, что общее число вооружений не превысит 700 межконтинентальных баллистических ракет, в том числе на подводных лодках, и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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