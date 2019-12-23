Вашингтон предложил обсуждать траспарентность в сфере вооружений

США сделали предложение обсуждать транспарентность и правила поведения в сфере вооружений, а не их сокращение и ограничение. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телепрограммы "Большая игра" на Первом канале в воскресенье, 22 декабря.

"Американцы сказали достаточно интересную вещь: они упомянули, что не ведут речь о сокращении и ограничении, они скорее хотели бы договариваться о наборе взаимоприемлемых условий, о транспарентности и правилах поведения", — приводит слова главы российского внешнеполитического ведомства "РИА Новости".

Лавров назвал такой подход "интересным", но он отметил, что Россия в свою очередь хочет видеть реализацию этого подхода на бумаге, чтобы понять, насколько он применим для РФ и других потенциальных участников.

10 декабря по итогам переговоров с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео Сергей Лавров предложил США продлить СНВ. Он высказал мнение, что договором две ядерные державы смогут успокоить мировое общественное мнение и не допустить вакуум в вопросе контроля над вооружениями.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3) был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.

В октябре посол России в США Анатолий Антонов призвал продлить договор "как есть". Москва, по его словам, к такому шагу готова и ожидает положительного ответа от Вашингтона. В августе глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в СНВ-3 "всё новое оружие России".