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Известия.ru

Лавров рассказал о планах США разместить РСМД вблизи России

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Источник изображения: Фото: flickr.com/МИД России

США могут разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе вблизи границ России. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телепрограммы "Большая игра" на Первом канале в воскресенье, 22 декабря.

"Ситуация нас тревожит, потому что США, демонстративно выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), даже не стали особо скрывать, что они давно занимаются разработкой тех самых средств, которые этим договором запрещены", — цитирует министра ТАСС.

По мнению Лаврова, испытание Соединенными Штатами соответствующей ракеты из установки, по их словам, для противоракетной обороны подтверждает высказывания России, что подобная технология имеет двойное применение.

"Какими бы ни были причины, по которым американцы хотят их там развертывать (а они публично всё время ссылаются на Китай), для нас это будет иметь небольшую разницу, потому что против кого это будет формально? Во-первых, мы бы не хотели, чтобы это было против Китая. Это наш стратегический партнер. В любом случае это будет дестабилизировать обстановку", — подчеркнул глава российского МИДа.

Ранее 22 декабря Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты предложили России обсуждать транспарентность и правила поведения в области ограничения вооружений, а не их сокращение и ограничение. Он приветствовал такой подход, но отметил, что Россия, в свою очередь, ожидает увидеть такой подход США в бумажном виде.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3) был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.

В октябре посол России в США Анатолий Антонов призвал продлить договор "как есть". Москва, по его словам, к такому шагу готова и ожидает положительного ответа от Вашингтона. В августе глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в СНВ-3 "всё новое оружие России".

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Лавров Сергей
Проекты
РСМД
СНВ-3
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