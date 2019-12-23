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Российская газета

Новейший ракетоносец России впервые показали сверху

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В Сети появилось видео стратегического подводного ракетоносца "Князь Владимир", снятое с необычного ракурса, сверху. До этого новейший атомоход проекта "Борей-А" снимали только сбоку, в профиль и анфас.

Уникальные кадры опубликовало ТАСС - в ролике, посвященном 80-летию северодвинского "Севмаша", где построили и испытали "Князя Владимира". 170-метровый подводный крейсер - первый представитель усовершенствованного проекта 955А. Внешне от прежних "Бореев" он отличается более плавными очертаниями и отсутствием "горба" ракетной палубы. Кроме того, на носу попавшего в кадр корабля возвышается явно нештатная мачта - видимо, установленная на время испытаний.

От базового варианта АПЛ типа "Борей-А" отличают низкие уровни физических полей, более совершенные системы связи, гидролокации и управления оружием. Также улучшены выживаемость корабля и условия работы экипажа.

В ноябре "Князь Владимир"успешно завершил программу государственных испытания. Помимо прочего, в нее входили ракетная и торпедная стрельба.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Князь Владимир
Компании
Севмаш
Проекты
955 Борей
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