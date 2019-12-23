Россия будет готова показать США новую МБР "Сармат"

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия будет готова показать США новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Сармат", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы уже сказали американцам, что презентовали наши новые системы, в том числе гиперзвуковое оружие. Исходим из того, что системы "Авангард" и "Сармат" покрываются Договором. Мы готовы встраивать эти вооружения и системы в существующий Договор СНВ-3, разумеется, когда он будет продлен", - сказал он в эфире воскресной программы "Большая игра" на Первом канале.

Министр напомнил, что "Авангард" "уже презентовали американцам вживую".

"И на определенной стадии будем готовы сделать это с "Сарматом", - заявил Лавров.

При этом министр подчеркнул, что остальные системы, о которых рассказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию России в марте 2018 года, не покрываются договором СНВ. "Мы сказали, что по этим системам, равно как и по новым технологическим военным системам США, мы готовы вести отдельный, параллельный разговор. Вести его, конечно же, возможно исключительно в рамках обсуждения всего комплекса проблем, который влияет на стратегическую стабильность", - резюмировал Лавров.

В послании Федеральному Собранию в марте 2018 года Путин сообщил, что в России началась активная фаза испытаний новой МБР "Сармат". Путин также заявил, что у России теперь есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

В ноябре этого года американским инспекторам в рамках договора СНВ-3 показали новый российский стратегический комплекс "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком. Первый полк с "Авангардами" заступает на боевое дежурство под Оренбургом в декабре.

"Сармат" - новая российская межконтинентальная баллистическая ракета, проходит испытания.

"Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН. Перевооружение на данный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии.

Действие договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.