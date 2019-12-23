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Израильская компания Dignia Systems судится с разведкой Ботсваны DISS

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Как сообщает бюллетень "Intelligence online" в публикации "Le dronier Dignia Systems ferraille dans son safari au Botswana", израильская компания Dignia Systems судится с разведкой Ботсваны DISS и требует с нее 11,3 млн долл. Компания утверждает, что DISS разорвала контракт стоимостью 23 млн долл. на закупку шести беспилотных систем Orbiter производства израильской компании Aeronautics Defense Systems (в 2019 году поглощенной другой израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems). DISS, в свою очередь, утверждает, что в ходе сделки не были соблюдены все национальные закупочные процедуры.

Беспилотный летательный аппарат Orbiter 2 производства израильской компании Aeronautics Defense Systems (с) Aeronautics Defense Systems

В 2017 году Dignia Systems в качестве посредника уже поставила три комплекса БЛА Orbiter и соответствующее оборудование силам специальных операций Ботсваны примерно на половину стоимости контракта.

Dignia Systems принадлежит бывшим владельцам компании LR Group, бывшим военным Ами Лустигу и Рою Бен Ями. Ранее они вместе в бывшим летчиком ВВС Израиля Эйтаном Стиббом основали небезызвестную компанию LR Group, которая была очень активна в Африке в качестве посредника по поставке африканским странам оружия различного происхождения по самым разным схемам. Dignia Systems, как можно судить, продолжает традиции LR Group, рекламируя себя как "универсальный магазин для всех ваших оперативных потребностей. Мы поставляем широкий ассортимент продукции Dignia вместе с надежным высокопроизводительным оборудованием от ведущих производителей и поставщиков"

Как сообщает Dignia Systems, она "создает единую операционную платформу с полной интеграцией со всеми критически важными системами. Центр управления и контроля Dignia расширяет ваши возможности для любых военных нужд, а также для обеспечения безопасности и разведки.

Dignia предлагает программы технического обучения на месте для системных операторов и техников. Dignia также обеспечивает продвинутую подготовку "специальных миссий" для элитных военных, сил безопасности и контртеррористических подразделений. Услуги по обучению Dignia включают опытных инструкторов, компьютерное обучение, тренажеры и высококачественные учебные материалы.

Решения Dignia улучшают межорганизационное сотрудничество и обмен информацией, развертывание эффективных операционных процедур и эффективное использование существующих систем и инфраструктуры".

Ботсвана всегда являлось заповедной зоной для израильских поставщиков БЛА. 10 лет назад компания Elbit Systems туда продала 12 БЛА Hermes 450 и Silver Arrow на сумму 25 млн долл., которые применялись в вооруженных силах для ведения разведки.

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Ботсвана
Израиль
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Hermes 450
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