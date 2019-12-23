Армения получила из России зенитные ракетные комплексы "Тор-М2КМ"

Как сообщил 21 декабря 2019 года премьер-министр Армении Никол Пашинян, вооруженные силы Армении получили российские зенитные ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2КМ". Распространены фотографии выгрузки боевых машин ЗРК 9К331МКМ "Тор-М2КМ", выполненных на автомобильном шасси КамАЗ-63501 с колесной формулой 8х8, из военно-транспортного самолета Ил-76ТД ВВС Армении, а также осмотра Н. Пашняном в "одной из воинских частей вооруженных сил Армении" машин комплектной батареи.ЗРК 9К331МКМ "Тор-М2КМ" (включая две боевые машины).

Одна из полученных Арменией боевых машин российского зенитного ракетного комплекса малой дальности 9К331МКМ "Тор-М2КМ", выполненного на автомобильном шасси КамАЗ-63501 с колесной формулой 8х8. Ереван, жекабрь 2019 года (с) премьер-министр Армении Никол Пашинян

"Вооруженные силы Армении пополнились сверхсовременными системами противовоздушной и противоракетной обороны российского производства "Тор-М2КМ". Вооружение выпущено в 2019 году. Это одно из важных приобретений этого года. О его количестве не могу сообщить - это военная тайна", - написал Н. Пашинян

Одна из полученных Арменией боевых машин российского зенитного ракетного комплекса малой дальности 9К331МКМ "Тор-М2КМ", выполненного на автомобильном шасси КамАЗ-63501 с колесной формулой 8х8. Ереван, декабрь 2019 года (с) премьер-министр Армении Никол Пашинян

Осмтор премьер-министром Армении Николом Пашиняном полученной Арменией батареи российского зенитного ракетного комплекса малой дальности 9К331МКМ "Тор-М2КМ", выполненнрго на автомобильном шасси КамАЗ-63501 с колесной формулой 8х8. Также был продемонстрирован полученный ранее из России современный переносной зенитный ракетный комплекс 9К333 "Верба". Декабрь 2019 года (с) премьер-министр Армении Никол Пашинян

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