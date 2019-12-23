Слава пушкарей: в США признали артиллерию России лучшей

В США признали превосходство российской артиллерии

Артиллерия России превосходит американские пушки, сообщили в RAND Corp. после изучения военных операций двух держав. США делают упор на авиацию - именно воздушные удары американцы активно применяли в Ираке и Афганистане, а артиллерия превратилась в "придаток". Российские же военные активно используют гаубицы, реактивные системы залпового огня и превосходят американских артиллеристов по огневой мощи и дальности стрельбы.

Из-за большого внимания к боевой авиации, артиллерия Вооруженных сил США стала уступать российским коллегам. Об этом сообщает журнал The National Interest со ссылкой на экспертов RAND Corporation.

Пентагон активно применял самолеты и вертолеты в ходе Иракской и Афганской кампаний, именно воздушные силы использовали американские военные для обеспечения огневой поддержки. Из-за этого, отмечается в статье, артиллерия США "имеет гораздо меньше опыта и возможностей" в отличие от российских артиллеристов.

Артиллерия армии России вооружена мощными дальнобойными гаубицами, реактивными системами залпового огня, баллистическими ракетами "земля-земля" и разнообразными высокотехнологичными ракетными системами - к примеру, "Искандерами".

RAND Corp. сообщает, что Пентагон может улучшить ситуацию. Для этого американским военным нужно увеличить численность своих батарей, вложить средства в изучение и использование разведданных, модернизировать пушки, которые использует Армия США.

Кроме того, Штатам стоит обратить внимание на иностранные огневые системы.

В конце сентября 2018 года National Interest сообщил, что Москва начала модернизацию "бога войны" - артиллерии. Эксперты особо отметили тактико-технические характеристики и боевые возможности самоходного миномета "Тюльпан" и крупнокалиберной гаубицы "Пион".

"Русские пушки способны выстреливать ядерные снаряды, и НАТО на своем горьком опыте познакомилось бы с их мощью, если бы "холодная война" переросла в горячую", - говорится в статье.

При этом американские аналитики не до конца понимают, почему Россия решила обратить внимание на старое вооружение советского производства. Тем не менее, специалисты предполагают, что это связано с более низкой стоимостью снарядов в сравнении с ракетами.

Другая версия гласит, что артиллерия может быть использована российскими Вооруженными силами, чтобы "стирать в порошок" укрепления потенциального противника.

Стоит отметить, что авиацию США развивали не просто так - американские и НАТОвские эскадрильи превосходят ВКС России по численности

- в случае глобального конфликта долго противостоять условным силам Запада отечественные воздушные силы не смогут. Об этом в феврале 2019 года заявил военный эксперт Константин Сивков. Тем не менее, ВКС могут в теории успешно противостоять войскам НАТО в условиях локальной войны на территории третьей страны - например, Сирии или Афганистана.

По словам эксперта, США и их союзники могут создать воздушную группировку численностью до 2,5 тыс. самолетов, из которых 600 единиц - беспилотные летательные аппараты, полторы тысячи вертолетов, и 1,3 тыс. - боевые самолеты разных моделей. Кроме того, американцы и НАТО могут в боях применить единовременно до 2 тыс. крылатых ракет.

Подобная армада может быть задействована "в случае воздушной кампании от двух-трех недель до двух месяцев и более". Сивков подчеркнул, что для Российской Федерации ключевое условие успешного участия в подобных локальных конфликтах - создание "всевысотного радиолокационного поля" и его устойчивость в боях.

Стоит отметить, что на глобальную угрозу своей безопасности у России готов ответ - причем не только "ядерная дубинка".

В сфере новейших вооружений Россия и вовсе оказалась, буквально, впереди планеты всей - аналогов гиперзвуковых комплексов, представленных президентом РФ Владимиром Путиным, западные страны по-прежнему не сумели построить. Презентация оружия Путиным вызывала огромный резонанс в России и мире, и в вооруженных силах США признали, что защиты от гиперзвукового оружия у них на данный момент нет. При этом спустя год, 20 февраля 2019 года, Путин в своем послании сообщил о новейшей гиперзвуковой ракете "Циркон".

"Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно, и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете "Циркон", - заявил президент. Путин отметил, что скорость "Циркона" достигает 9 чисел Маха, она способна поражать цели на расстоянии более 1000 км.

Иван Апулеев