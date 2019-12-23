Слава пушкарей: в США признали артиллерию России лучшей

В США признали превосходство российской артиллерии
Артиллерия России превосходит американские пушки, сообщили в RAND Corp. после изучения военных операций двух держав. США делают упор на авиацию - именно воздушные удары американцы активно применяли в Ираке и Афганистане, а артиллерия превратилась в "придаток". Российские же военные активно используют гаубицы, реактивные системы залпового огня и превосходят американских артиллеристов по огневой мощи и дальности стрельбы.
Из-за большого внимания к боевой авиации, артиллерия Вооруженных сил США стала уступать российским коллегам. Об этом сообщает журнал The National Interest со ссылкой на экспертов RAND Corporation.
Артиллерия армии России вооружена мощными дальнобойными гаубицами, реактивными системами залпового огня, баллистическими ракетами "земля-земля" и разнообразными высокотехнологичными ракетными системами - к примеру, "Искандерами".
RAND Corp. сообщает, что Пентагон может улучшить ситуацию. Для этого американским военным нужно увеличить численность своих батарей, вложить средства в изучение и использование разведданных, модернизировать пушки, которые использует Армия США.
В конце сентября 2018 года National Interest сообщил, что Москва начала модернизацию "бога войны" - артиллерии. Эксперты особо отметили тактико-технические характеристики и боевые возможности самоходного миномета "Тюльпан" и крупнокалиберной гаубицы "Пион".
"Русские пушки способны выстреливать ядерные снаряды, и НАТО на своем горьком опыте познакомилось бы с их мощью, если бы "холодная война" переросла в горячую", - говорится в статье.
При этом американские аналитики не до конца понимают, почему Россия решила обратить внимание на старое вооружение советского производства. Тем не менее, специалисты предполагают, что это связано с более низкой стоимостью снарядов в сравнении с ракетами.
Другая версия гласит, что артиллерия может быть использована российскими Вооруженными силами, чтобы "стирать в порошок" укрепления потенциального противника.
- в случае глобального конфликта долго противостоять условным силам Запада отечественные воздушные силы не смогут. Об этом в феврале 2019 года заявил военный эксперт Константин Сивков. Тем не менее, ВКС могут в теории успешно противостоять войскам НАТО в условиях локальной войны на территории третьей страны - например, Сирии или Афганистана.
По словам эксперта, США и их союзники могут создать воздушную группировку численностью до 2,5 тыс. самолетов, из которых 600 единиц - беспилотные летательные аппараты, полторы тысячи вертолетов, и 1,3 тыс. - боевые самолеты разных моделей. Кроме того, американцы и НАТО могут в боях применить единовременно до 2 тыс. крылатых ракет.
Подобная армада может быть задействована "в случае воздушной кампании от двух-трех недель до двух месяцев и более". Сивков подчеркнул, что для Российской Федерации ключевое условие успешного участия в подобных локальных конфликтах - создание "всевысотного радиолокационного поля" и его устойчивость в боях.
В сфере новейших вооружений Россия и вовсе оказалась, буквально, впереди планеты всей - аналогов гиперзвуковых комплексов, представленных президентом РФ Владимиром Путиным, западные страны по-прежнему не сумели построить. Презентация оружия Путиным вызывала огромный резонанс в России и мире, и в вооруженных силах США признали, что защиты от гиперзвукового оружия у них на данный момент нет. При этом спустя год, 20 февраля 2019 года, Путин в своем послании сообщил о новейшей гиперзвуковой ракете "Циркон".
"Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно, и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете "Циркон", - заявил президент. Путин отметил, что скорость "Циркона" достигает 9 чисел Маха, она способна поражать цели на расстоянии более 1000 км.
Иван Апулеев