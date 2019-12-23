В Китае назвали преимущества истребителя J-20 над американским F-35

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На китайском телевидении вышел репортаж, в котором представлено мнение военных экспертов КНР относительно истребителей пятого поколения J-20 ВВС Китая и F-35 ВВС и ВМС США. При этом один из вопросов, которые обсуждались, звучал так: Есть ли у истребителей нового поколения J-20 китайского производства преимущества над американскими F-35?

Одно из преимуществ, на которое указывается: "хранение" и обслуживание боевых самолётов. Из материала:

Китайский истребитель-"невидимка" чрезвычайно удобен в обслуживании. Для него не нужно создавать какие-либо специальные ангары, как это делают американцы для своих F-35. В свою очередь это свидетельствует о том, что "стелс"-покрытие J-20 более устойчиво к внешним воздействием, чем покрытие американского истребителя пятого поколения. Складывается впечатление, что американские F-35 унаследовали проблемы с покрытием от F-22, фотографии со следами коррозии на которых публиковались в средствах массовой информации.

В военном разделе китайского ресурса Sina отмечается, что преимуществом J-20 над F-35 является и то, что самолёт не требует длительной подготовки к полёту в отличие от американского истребителя.

Из материала:

Это имеет большое значение в реальном бою. Если ваш истребитель-"невидимка" должен всякий раз проходить через длительное специальное техобслуживание перед выполнением нового задания, то это снижает комплексную боевую эффективность.

Также в Китае напоминают, что до сих пор в США и Японии не представили достоверных данных о причинах катастрофы с самолётом F-35, упавшим в море. По версии китайских экспертов, самолёт, который буквально напичкан электроникой, который посылает сигналы "вышке" на постоянной основе, по определению не мог не передать данные о проблемах, если речь идёт о проблемах технического характера. В Китае считают, что затягивание публикации материалов о причинах катастрофы с истребителем ВВС Японии американского производства может говорить о том, что американскому производителю есть что скрывать.