Сообщается о появлении саудовских военных в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

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В ближневосточных СМИ появились материалы, в которых говорится о появлении военнослужащих Саудовской Аравии в Сирии. Такую информацию публикует ливанский портал AMN со ссылкой на турецкое информационное агентство Anadolu.

В материале утверждается, что несколько десятков саудовских военных на данный момент находятся в провинции Дейр-эз-Зор. Из сообщения:

Они контролируют одно из месторождений нефти в этой сирийской провинции.

В СМИ говорится, что речь идёт о нефтяном месторождении Омар, куда саудовских военнослужащих доставили на вертолётах.

Из сообщения:

Саудовские военные занимаются в первую очередь охраной саудовских и египетских специалистов, которые около недели назад прибыли в Дейр-эз-Зор. Есть информация, что эти специалисты заняты в саудовской компании Saudi Aramco.

Дополнительно в материалах говорится о прибытии к этому сирийскому месторождению тяжёлой строительной и буровой техники, включая оборудование по работе с грунтом.

Транспортировка техники и переброска саудовских военнослужащих проведены с территории Ирака.

По некоторым сведениям, в районе месторождения Омар размещены и американские военнослужащие. Ранее они заняли эти территории, подключив к совместной деятельности и некоторые из вооружённых курдских формирований.