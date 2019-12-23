Войти
Российская газета

Число ракет на российских фрегатах вырастет втрое

483
0
0
Источник изображения: Александр Мельников/РИА Новости

Северным проектно-конструкторским бюро (ПКБ) в Петербурге подготовлен проект укрупненного фрегата проекта 22350М. Главным его отличием станет втрое большее количество крылатых ракет на борту: 48 против 16.

- Строительство головного корабля по усовершенствованному проекту может начаться уже в 2020 году при наличии финансирования, - рассказал ТАСС глава объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Он отметил, что сейчас в строю находится лишь головной корабль проекта 22350 "Адмирал Горшков". Первый серийный фрегат "Адмирал Касатонов" проходит государственные испытания, еще четыре корабля строятся. Однако потребности ВМФ России гораздо выше - десяток и более таких кораблей, подчеркнул глава ОСК.

"Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов" имеют по два универсальных корабельных стрельбовых комплекса (УКСК), на восемь крылатых ракет каждый. В УКСК могут заряжаться "Калибры", "Ониксы" и "Цирконы". Два фрегата, заложенные на "Северной верфи" в апреле 2019 года, имеют по три УКСК.

Водоизмещение кораблей проекта 22350М будет увеличенао с 5400 до 7000 тонн. Помимо увеличенного числа крылатых ракет на борту вырастет и боекомплект системы ПВО "Полимент-Редут". Сейчас фрегаты "адмиральской" серии имеют 32 пусковых ячейки для зенитных ракет (туда можно зарядить 32 ракеты большой дальности или 128 малой дальности - по 4 в ячейку, - в любых комбинациях). Укрупненный проект планируется оснастить 96 пусковыми ячейками.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
КС-К
УКСК
Компании
ОСК
Северная верфь
СПКБ
Проекты
2020-й год
22350
Похожие новости
22.03.2017
Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
22.06.2015
Работа в интересах государства
14.09.2012
Объединенная судостроительная корпорация: история создания и перспективы развития
03.10.2011
Извилистая дорога к большому флоту
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.12 10:39
  • 1
Новые средства коммуникации с населением для спецназа США
  • 23.12 10:36
  • 61
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 23.12 09:52
  • 1
Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать
  • 23.12 09:31
  • 32
Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире
  • 23.12 09:18
  • 9
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 23.12 08:37
  • 11
F-35 научился уничтожать "Тор-2ДТ" и "Панцирь-СА"
  • 23.12 05:32
  • 1
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 23.12 05:29
  • 1
В России появится полигон для испытания новых винтовок и пушек на дальность 3,5 км
  • 23.12 05:28
  • 1
The National Interest (США): поговорим о секретном российском подразделении из состава сил специального назначения
  • 23.12 04:29
  • 62
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 23.12 02:59
  • 16612
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 00:31
  • 9
Sohu: Даже у F-15 и F-16 есть шанс "обмануть" зенитные ракеты российского ЗРК С-500
  • 23.12 00:15
  • 9
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 22.12 22:48
  • 4
Ростех поставил российской армии первую партию двухсредных автоматов АДС
  • 22.12 22:13
  • 19
ВМФ РФ в ближайшее время планирует заложить фрегат проекта 22350М - главком