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Российская газета

Бомбардировщик Су-34 модернизируют в 2022 году

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Истребители-бомбардировщики Су-34
Истребители-бомбардировщики Су-34.
Источник изображения: rg.ru

Стали известны сроки появления модернизированного российского истребителя-бомбардировщика Су-34 и его особенности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленной отрасли, первый опытный образец самолета планируется создать к 2022 году.

Соответствующие опытно-конструкторские работы уже ведутся.

Также сообщается, что на машине будет заменена бортовая РЛС и обновлен навигационный комплекс. Кроме того должны быть улучшены системы индикации информации в кабине пилотов. При этом бортовое радиоэлектронное оборудование будет иметь открытую архитектуру, что позволит использовать системы, которые отработаны на других самолетах.

При модернизации Су-34 учитывается опыт, полученный в Сирии.

Су-34 является многофункциональным сверхзвуковым истребителем-бомбардировщиком поколения 4++, который может действовать в любое время суток, в том числе и в сложных метеоусловиях.


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-34
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