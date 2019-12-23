Тульская дивизия ВДВ получила новые зенитные ракетные комплексы

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Тульская дивизия Воздушно-десантных войск получила на вооружение новые зенитные ракетные комплексы "Стрела-10МН" и "Верба", сообщили в Минобороны РФ.

Освоение нового вооружения пройдет 24 декабря в подмосковном Наро-Фоминске, говорится в сообщении.

"Практические занятия с подразделениями ПВО 106-й воздушно-десантной дивизии, в ходе которых расчеты зенитных ракетных комплексов "Стрела-10МН" и переносных ЗРК "Верба" отработают вопросы занятия стартовых позиций, их маскировки, организации связи и управления, а также по разведке, обнаружению, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей с использованием РЛС "Гармонь", - говорится в сообщении Минобороны РФ.