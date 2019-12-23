Эксперты США обвинили террористов в ослаблении американской артиллерии

Исследователи аналитического центра RAND Corporation заявили, что полевая артиллерия армии США уступает российским вооружениям, сообщает американский National Interest. Основной проблемой артиллерии США эксперты после проведенного исследования назвали борьбу с терроризмом.

Как пишет американский журнал, Пентагон отодвинул на второй план артиллерийские войска во время операций в Ираке и Афганистане, сделав выбор в пользу авиации. Это стало причиной того, что американские артиллеристы стали менее опытные в стрельбе, чем до теракта 11 сентября 2001 года.

По мнению экспертов, артиллерия страны является атрофированной, в отличие от российской, которая вооружена мощными гаубицами, реактивными системами залпового огня и баллистическими ракетами.

"Против могущественного противника, такого как Россия, необходимо прикрытие, сокрытие и обман", - заключают американские эксперты.