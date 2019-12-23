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Эксперты США обвинили террористов в ослаблении американской артиллерии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Исследователи аналитического центра RAND Corporation заявили, что полевая артиллерия армии США уступает российским вооружениям, сообщает американский National Interest. Основной проблемой артиллерии США эксперты после проведенного исследования назвали борьбу с терроризмом.

Как пишет американский журнал, Пентагон отодвинул на второй план артиллерийские войска во время операций в Ираке и Афганистане, сделав выбор в пользу авиации. Это стало причиной того, что американские артиллеристы стали менее опытные в стрельбе, чем до теракта 11 сентября 2001 года.

По мнению экспертов, артиллерия страны является атрофированной, в отличие от российской, которая вооружена мощными гаубицами, реактивными системами залпового огня и баллистическими ракетами.

"Против могущественного противника, такого как Россия, необходимо прикрытие, сокрытие и обман", - заключают американские эксперты.

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Страны
Афганистан
Ирак
Россия
США
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