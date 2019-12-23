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Интерфакс-АВН

Черноморский флот получит новый корабль с "Калибрами" в конце декабря

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Буксировка МРК "Ингушетия" Ростов-на-Дону, 19.08.2019
Буксировка МРК "Ингушетия" Ростов-на-Дону, 19.08.2019.
Источник изображения: RedJak / fleetphoto.ru

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Черноморский флот России на следующей неделе будет усилен новым малым ракетным кораблем (МРК) "Ингушетия" с высокоточным оружием, сообщили в Минобороны РФ.

Торжественные мероприятия, посвященные приему корабля в состав флота, запланированы на 26-27 декабря, отмечается в сообщении.

"В Севастополе пройдут торжественные мероприятия, посвященные приему в состав Черноморского флота нового малого ракетного корабля "Ингушетия", в ходе которых состоится церемония поднятия Андреевского флага на корабле, торжественный митинг с участием представителей главного командования ВМФ, военнослужащих и ветеранов Черноморского флота, освещение корабля священнослужителем РПЦ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Ингушетия" - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

МРК "Ингушетия" построен для ЧФ. Это восьмой корабль модернизированной серии "Буян-М".

МРК проекта 21631 является многоцелевым кораблем класса "река-море", спроектированным специально для ВМФ России с учетом возможности их применения в акватории Каспийского и Черного морей.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
21631 Буян-М
ЧФ
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