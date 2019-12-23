Черноморский флот получит новый корабль с "Калибрами" в конце декабря

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Черноморский флот России на следующей неделе будет усилен новым малым ракетным кораблем (МРК) "Ингушетия" с высокоточным оружием, сообщили в Минобороны РФ.

Торжественные мероприятия, посвященные приему корабля в состав флота, запланированы на 26-27 декабря, отмечается в сообщении.

"В Севастополе пройдут торжественные мероприятия, посвященные приему в состав Черноморского флота нового малого ракетного корабля "Ингушетия", в ходе которых состоится церемония поднятия Андреевского флага на корабле, торжественный митинг с участием представителей главного командования ВМФ, военнослужащих и ветеранов Черноморского флота, освещение корабля священнослужителем РПЦ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Ингушетия" - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

МРК "Ингушетия" построен для ЧФ. Это восьмой корабль модернизированной серии "Буян-М".

МРК проекта 21631 является многоцелевым кораблем класса "река-море", спроектированным специально для ВМФ России с учетом возможности их применения в акватории Каспийского и Черного морей.