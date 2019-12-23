Модернизированный вариант бомбардировщика Су-34 появится к 2022 году

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Модернизированный вариант российского бомбардировщика Су-34 появиться к 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

В настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы по созданию модернизированной версии Су-34. Первый опытный образец самолета должен быть выпущен к 2022 году

- приводит агентство слова одного из собеседников.

По словам второго источника, разработка модернизированной версии Су-34 должна завершиться в течении двух лет.

На бомбардировщик поставят другую бортовую РЛС, будет обновлен его навигационный комплекс и улучшены системы индикации информации в кабине пилотов

- сообщил он, добавив, что бортовое радиоэлектронное оборудование получит открытую архитектуру, что обеспечит возможность устанавливать системы, отработанные на других самолетах.

О том, что Министерство обороны приняло решение о начале работ по созданию модернизированной версии бомбардировщика Су-34 и подписало соответствующий контракт с компанией "Сухой", сообщалось в августе этого года. В ходе работ самолет должен получить усовершенствованную авионику и новое вооружение.

Работы по модернизации Су-34 с учетом опыта применения самолета в боевых условиях в Сирии должны были начаться еще в 2018 году. На Новосибирском авиазаводе, входящем в "Сухой", в инициативном порядке велись опытно-конструкторские работы по повышению боевого потенциала самолета, в том числе по оснащению Су-34 новым вооружением и новыми системами РЭБ.

Су-34 – многофункциональный истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по наземным и надводным целям в условиях сильного противодействия средств противовоздушной обороны противника. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4+ и способен выполнять основные боевые задачи без сопровождения истребителей. Благодаря высокой скорости и манёвренности бомбардировщик может самостоятельно вести воздушный бой с истребителями противника. Самолёт получил неофициальное прозвище "Утёнок" из-за носовой части, по форме напоминающей утиный клюв.