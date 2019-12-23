Опытный образец обновленного Су-34 создадут к 2022 году

Опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика Су-34 поколения 4++ создадут к 2022 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 22 декабря.

Среди основных изменений отмечаются улучшенная радиолокационная станция (РЛС), новый навигационный комплекс, а также системы индикации информации в кабине пилотов.

В ноябре Россия получила первые заявки от неназванных иностранных заказчиков на поставку Су-34.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных объектов в любое время суток при любых погодных условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух–поверхность" и "воздух–воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета достигает 4 тыс. км, максимальная скорость составляет 1900 км/ч, боевая нагрузка — до 8 т.

Разработка самолета началась в 1986 году. Первый полет прототип бомбардировщика совершил в 1990 году. Серийные варианты Су-34 проходили испытания с 2006 по 2011 год. В марте 2014 года аппарат был принят на вооружение в ВВС России.