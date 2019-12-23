Равные соперники: чем закончился первый бой реактивных МиГ-15 и F-86

22 декабря 1950 года во время Корейской войны (1950−1953 гг.) состоялся первый крупный воздушный бой, в котором сошлись реактивные истребители СССР и США.

Тот бой вошел в историю как безусловная победа советских летчиков: было уничтожено пять американских F-86 "Сейбр", тогда как наши потери ограничились двумя самолетами МиГ-15 "Фагот".

С тех пор ведутся споры, какие самолеты лучше. По основным летно-тактическим данным МиГ-15 и F-86 были равны. При этом МиГ превосходил "Сейбр" в скорости подъема и удельной тяговооруженности. Американский самолет выигрывал в наборе скорости при пикировании и маневренности. Но был хуже оснащен вооружением, имея на борту шесть крупнокалиберных пулеметов "Кольт Браунинг". Две 23-мм и одна 37-мм пушки МиГа были мощнее.

По имеющимся данным, советскими летчиками 64-го истребительного авиационного корпуса было проведено 1 872 воздушных боя, в ходе которых было сбито 1 106 самолетов противника, из них 650 истребителей F-86. Потери корпуса составили 335 самолетов. Соотношение - 3:1 в пользу советских пилотов, в том числе по новейшим машинам (МиГ-15 и F-86 "Сейбр") - 2:1. Пилоты Объединенной воздушной армии, в которую входили части Китая и КНДР, сбили 231 самолет, потеряв 271 машину.

В работах некоторых историков указывается, что главным все-таки были профессионализм и мастерство летчиков. Легендой неба стал Николай Сутягин, он провел 66 воздушных боев, сбил 21 самолет, в том числе 15 F-86 "Сейбр". Сохранилась стенограмма летно-тактической конференции соединения, прошедшей 25-26 июля 1951 года. Сутягин выступил там как самый результативный летчик дивизии.

"Задание выполняли десяткой… В момент левого разворота я отстал от пары капитана Артемченко на дистанцию 400-500 метров. Развернувшись на 50-60 градусов влево, я заметил: внизу слева, из-под ведущего звена, заходит нам в "хвост" пара F-86. Я подал команду: "Атакую, прикройте" и левым боевым разворотом, в момент которого выпустил тормоза и убрал газ, с последующим полупереворотом пошел за парой F-86. На второй петле мы уже были в "хвосте" у F-86-x, и в верхнем положении я дал две короткие очереди по ведомому. Очереди прошли: одна с недолётом, другая с перелетом. Я решил подойти ближе. После выхода из пикирования пара F-86 сделала отворот вправо, а затем - влево с набором высоты. За счет этого отворота уменьшилась дистанция до 200-300 метров. Заметив это, противник сделал переворот. Выпустив тормоза, мы пошли за F-86 под углом 70-75 градусов в сторону моря. Сблизившись до дистанции 150-200 метров, я открыл огонь по ведомому… F-86 был сбит".

Лариса Ионова